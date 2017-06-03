Защитники музея в Исаакии от РПЦ обратились в Конституционный суд

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NEWSru.com
суббота, 3 июня 2017 г. 17:52
Защитники музея в Исаакиевском соборе Петербурга, который могут передать в ведение Русской православной церкви, оспорили позволяющий сделать это закон в Конституционном суде. Об этом со ссылкой на депутата петербургского Заксобрания Бориса Вишневского сообщает "Фонтанка".
© DELFI

Вместе с Вишневским запрос готовил градозащитник Павел Шапчиц. Сейчас обращение находится на изучении у судей. Они решат, будут ли принимать дело к рассмотрению или отклонят жалобу.

Заявители оспаривают ряд статей федерального закона 327 - "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности". "С нашей точки зрения, этот документ ставит религиозные организации в привилегированное положение при доступе к объектам культурного наследия", - - сообщил Вишневский.

В начале января этого года губернатор Санкт-Петербурга подтвердил, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". Этот закон позволяет различным конфессиям безвозмездно получить в собственность недвижимость, если она когда-то была построена с религиозными целями.

С января горожане разделились на два лагеря: представители первого устраивают митинги и шествия в защиту светского музея "Исаакиевский собор", второго - участвуют в крестных ходах вокруг храма. В музейном сообществе сравнивали передачу Исаакия РПЦ с его "ликвидацией".

В марте петербургский избирком одобрил референдум о статусе Исаакиевского собора, однако в апреле парламент города отказался рассматривать этот вопрос. В РПЦ проведение референдума по поводу передачи Исаакия с самого начала назвали "правовым нонсенсом" и "контрпродуктивной идеей".

Исаакиевский собор - крупнейший православный храм Санкт-Петербурга. Он был построен в честь святого Исаакия Далматского, в день памяти которого родился Петр I.

NEWSru.com
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Защитники музея в Исаакии от РПЦ обратились в Конституционный суд (2)

Защитники музея в Исаакиевском соборе Петербурга, который могут передать в ведение Русской православной церкви, оспорили позволяющий сделать это закон в Конституционном суде. Об этом со ссылкой на депутата петербургского Заксобрания Бориса Вишневского сообщает "Фонтанка".

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