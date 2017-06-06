Защита обещает довести дело Дмитриева до Верховного суда РФ

Дело главы Карельского отделения "Мемориала", историка и краеведа Юрия Дмитриева носит политический характер и должно приобрести максимальную огласку - об этом заявили члены постоянной комиссии по исторической памяти СПЧ при президенте России Николай Сванидзе и Сергей Кривенко во вторник, 6 мая, на брифинге в здании правозащитного центра "Мемориал" в Москве.

Честные историки как оппозиционеры

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"История или наше прошлое воспринимаются как идеологическая платформа режима, и поэтому честные историки воспринимаются как реальные политические оппозиционеры", - отметил Сванидзе. Процесс до делу Юрия Дмитриева, которого обвиняют в распространении порнографии, связан с днем памяти жертв сталинского террора, добавил Кривенко.

Дело в том, что каждый год 5 августа в Сандармох (место в Карелии. - Ред.) приезжают иностранные делегации, в частности, из Украины, Польши, Финляндии. Именно в Сандармохе Юрий Дмитриев обнаружил захоронения 9 тысяч расстрелянных узников Соловков и лагерей Беломорканала.

По словам Кривенко, местные силовые структуры не хотят, чтобы дни памяти проводились, и "хотели бы свернуть международные контакты", что стало причиной возбуждения уголовного дела в отношении Дмитриева

Адвокат не ждет справедливого суда в Петрозаводске

На последнем заседании суда в Петрозаводске сторона обвинения продолжала предъявлять свои доказательства, рассказал адвокат краеведа Виктор Ануфриев. По его словам, когда придет очередь стороны защиты, она будет оспаривать результаты экспертизы фотографий (приемной дочери Дмитриева Наташи. - Ред.), так как среди экспертов "не было сексолога, а почему-то был математик".

Ануфриев отметил, что фотографии девочки не распространялись, хранились на компьютере, и никаких жалоб от приемной дочери Дмитриева не поступало. Адвокат, согласившись с политической подоплекой дела, признал, что не рассчитывает на объективное решение суда в Петрозаводске и планирует довести дело до Верховного суда.

Напомним, что главу карельского отделения общества "Мемориала" Юрия Дмитриева арестовали в декабре 2016 года. Позднее ему было предъявлено обвинение в распространении порнографии (фотографий несовершеннолетней приемной дочери). Наказание за это преступление предусматриевает лишение свободы на срок до 15 лет.

В мае Дмитриеву были предъявлены обвинения еще по двум статьям УК: "Развратные действия" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Петрозаводский горсуд продлил на 6 месяцев срок содержания Дмитриеву под стражей - до 28 октября 2017 года включительно. Дмитриев свою вину категорически отрицает.