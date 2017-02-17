Защита Навального обжаловала приговор по делу о хищении имущества

Телеканал "Дождь"
пятница, 17 февраля 2017 г. 13:25
Защита Алексея Навального обжаловала повторный приговор по делу о хищении имущества «Кировлеса», сообщает «Интерфакс». Оппозиционера приговорили к пяти годам условно и штрафу 500 тысяч рублей.
© Reuters / Scanpix

Защита подала совместную апелляционную жалобу на приговор Алексею Навальному и Петру Офицерову, которого приговорили к четырем годам условно и штрафу 500 тысяч рублей.

«В своей жалобе мы просим приговор отменить и прекратить уголовное преследование наших подзащитных в связи с их непричастностью и отсутствием состава и события преступления», — сказал адвокат Навального Вадим Кобзев.

Жалобу рассмотрит Кировский областной суд. Приговор Навальному и Офицерову вступит в силу только после этого.

«В жалобе мы указываем, что событие преступления отсутствует, судом первой инстанции грубо проигнорировано постановление ЕСПЧ по данному делу от 23 февраля 2016 года, а следовательно и общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ», — сказал Кобзев.

Ленинский районный суд Кирова вынес повторный приговор Навальному и Офицерову 8 февраля. Их признали виновными в хищении путем растраты 16 миллионов рублей госпредприятия «Кировлес». Обвинение считает, что Навальный и Офицеров вынудили «Кировлес» продать Вятской лесной компании (ВЛК) 10 тысяч кубометров леса по заниженной цене на сумму 16 миллионов рублей. После этого Офицеров, основатель Вятской лесной компании, перепродал продукцию с наценкой.

Навальный и Офицеров отрицают вину. Они говорили, что совершили сделку на основании договора за 15,5 млн рублей, а затем реализовали продукцию покупателям за 17 млн рублей.

Первый приговор по этому делу вынесли в 2013 году. Навального и Офицерова приговорили к реальным срокам, однако позже заменили наказание на условное. Они обратились в ЕСПЧ. Суд признал, что во время процесса было нарушено право на справедливое разбирательство. После этого Верховный суд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение.

Телеканал "Дождь"
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