Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой разъяснил свои слова о протестах вокруг передачи Исаакиевского собора РПЦ, в которых накануне глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин увидел открытый антисемитизм.

Об этом Толстой написал у себя на фейсбуке.

«Только люди с больным воображением и не знающие истории своей страны могут усмотреть в моих словах „признаки антисемитизма“ (…) Кому-то явно очень хочется навесить ярлык в попытках внести в общественную дискуссию очередную линию раскола, теперь — по национальному признаку. Еще раз подчеркиваю: в моем отсыле к действительным историческим событиям нет никаких признаков того, что хотят разглядеть особо бдительные товарищи», — написал Толстой. Он добавил, что был «сильно удивлен» реакцией на свои слова, которые были «предостережением от повторения событий, случившихся 100 лет назад».

Накануне глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин заявил, что считает высказывания Толстого «открытым антисемитизмом». Если человек приписывает национальной группе взгляды исключительно из-за ее национального происхождения, то, конечно, это не просто обобщения, а обобщения националистические», — считает Горин.

Ранее Толстой заявил об «удивительном парадоксе» вокруг протестов против передачи Исаакиевского собора РПЦ.

«Не могу не заметить удивительный парадокс: люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив там… из-за черты оседлости с наганом в семнадцатом году, сегодня их внуки и правнуки, работая в разных других очень уважаемых местах – на радиостанциях, в законодательных собраниях, — продолжают дело своих дедушек и прадедушек», — заявил депутат. За «чертой оседлости» с 1791 по 1917 годы проживали иудеи и цыгане.

На высказывание П.Толстого отреагировал и известный российский блогер Антон Носик, который в "Живом журнале" назвал зампредседателя Госдумы "наци-спикером".

"До сегодняшнего дня ни одна еврейская организация России, религиозная или светская, не высказывалась против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Полагаю, теперь высказываться придётся — но не по сути имущественно-хозяйственного спора вокруг Исаакия, а в связи с тем, что вице-спикер Госдумы, выдающий себя за правнука Льва Толстого, на поверку оказался наци-спикером, духовным сыном Гитлера и Геббельса", - написал он в ЖЖ.

Володин не увидел в словах Толстого антисемитизма

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал слова заместителя председателя Госдумы Петра Толстого о передаче Исаакиевского собора РПЦ, передает корреспондент "Дождя".

На брифинге он призвал не допускать выпадов, которые могут обидеть представителей той или иной национальности. В словах Толстого Володин не увидел признаков антисемитизма, о которых накануне заявили в Федерации еврейских общин России.

«Я посмотрел, о чем идет речь. Предположил, что кто-то видит то, чего не видно в этом заявлении», — сказал Володин журналистам. Он также призвал делать заявления более взвешенно и не допускать выпадов, способных оскорбить ту или иную национальность. «Из той прямой речи, которую я посмотрел, этого нет», — подчеркнул спикер Думы.

Володин добавил, что при необходимости готов встретиться с руководством Федерации еврейских общин и обсудить слова вице-спикера.

Решение о передаче Исаакиевского собора РПЦ было принято властями Петербурга в начале января. Он перейдет ей в пользование на 49 лет.