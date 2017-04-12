Авторы отозвали законопроект о полиции после заявления фракции, сообщил "Дождю" источник в Государственной думе России и подтвердила пресс-секретарь фракции "Единая Россия" Ольга Портнова.

Портнова добавила, что законопроект направлен для дальнейшего обсуждения во фракцию и экспертный совет фракции.

Один из авторов документа Эрнест Валеев отказался от комментариев. "Обращайтесь во фракцию", — ответил он на просьбу "Дождя" прокомментировать отзыв законопроекта.

Ранее руководство фракции "Единая Россия" рекомендовало авторам законопроекта, который расширяет полномочия сотрудников полиции, отозвать его для обсуждения во фракции и экспертном совете.

"Инициатива достаточно серьезная, и мы рекомендовали отозвать ее с тем, чтобы провести обсуждение во фракции", — заявил вице-спикер Госдумы, единоросс Сергей Неверов. При этом он пояснил, что замечания авторам законопроекта были высказаны в основном "по форме".

Действия авторов документа оказались "недостаточно выверенными", поэтому им и было рекомендовано отозвать законопроект для дальнейшего обсуждения, передает слова вице-спикера "Интерфакс".

Законопроект накануне внесли в Госдуму члены "Единой России" глава комитета по безопасности Василий Пискарев и его первый заместитель Эрнест Валеев.

Они предлагают расширить полномочия сотрудников полиции, приравняв их в ряде норм к сотрудникам ФСБ и Росгвардии. В частности, законопроект предлагает дать право полицейским стрелять в толпе "в целях предотвращения террористического акта, освобождения заложников, отражения группового вооруженного нападения на критически важные и потенциально опасные объекты, здания, помещения, сооружения или объекты, здания, помещения, сооружения органов государственной власти".

Авторы инициативы хотят разрешить полицейским стрелять по женщинам, если у них нет видимых признаков беременности (сейчас сотрудникам полиции стрелять по женщинам запрещено). "Применение (полицией) оружия возможно лишь в нескольких случаях: при освобождении заложников, при пресечении терактов и вооруженных нападениях на государственные объекты", — пояснил "Дождю" Валеев.

Также предлагается установить "презумпцию доверия к действиям полицейского как должностного лица". Сотрудник полиции, выполняя обязанности, возложенные на полицию, и реализуя права, которые ей предоставлены, "выступает в качестве представителя государственной власти и находится под защитой закона и государства".