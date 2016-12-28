Захарова предложила главреду Regnum подать в суд на самого себя

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила информационному агентству Regnum, которое пригрозило подать в суд на нее за комментарий о задержанных в Белоруссии корреспондентах издания.

Она считает, что главному редактору агентства лучше судиться с самим собой.

Ранее в среду информационное агентство Regnum заявило, что подает в суд иск к Захаровой о защите чести и достоинства, а также нанесении вреда деловой репутации издания.

Недовольство агентства вызвал комментарий Захаровой о судьбе трех корреспондентов Regnum в Белоруссии. Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергея Шиптенко были задержаны 9 декабря по обвинению в разжигании межнациональной розни. Позже суд заключил их под стражу.

Редакция Regnum заявила, что их сотрудников "подвергают репрессиям" за их позицию против "сотрудничества властей Белоруссии с шовинистической, русофобской и неонацистской частью белорусской оппозиции".

20 декабря арест корреспондентов Regnum прокомментировал российский посол Александр Суриков. "Очень сильно сомневаемся, что эти люди - истинные патриоты страны, в которой они живут, и чьими гражданами они являются, - сказал посол. - Эпитеты "недонарод" и "недогосударство" не красят никакого журналиста".

Редакция Regnum оценило это высказывание посла как одобрение "политических репрессий против авторов российских СМИ" и попросила Захарову прокомментировать его, что она и сделала накануне, 27 ноября, целиком поддержав Сурикова. "Употребление таких слов, как "недонарод" или "недогосударство" в отношении Белоруссии и белорусов - это недопустимо", - заявила Захарова.

В среду редакция Regnum пообещала подать в суд на Захарову, обвинив ее в распространении "заведомой лжи". Издание настаивает, что на его страницах никогда не звучало слово "недонарод", а термин "недогосударство" употреблялся автором Regnum в отношении Украины, а не Белоруссии.

Ответ Захаровой на угрозу судебного иска был размещен на сайте МИД России. Она сообщила, что главный редактор Regnum Модест Колеров сам просил ее прокомментировать заявление посла Сурикова. Министерство получило от него письмо с такой просьбой.

"Может быть, М.А.Колерову нужно подавать в суд не на третьи лица, а на самого себя, и тогда по решению суда он получит все ответы на интересующие его вопросы и о "соучастии в преступлении", и о репутации, и о том, кто конкретно подразумевался в статье под "обезумевшим недогосударством", - говорится в заявлении Захаровой.

Представитель МИД России также упрекнула редакцию Regnum в циничном поведении и попытках "самопиара в момент, когда коллеги попали в сложную ситуацию". Сотрудники Regnum пока не ответили Захаровой.