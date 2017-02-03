Захарова обвинила Киев в нарушении Женевской конвенции

"В ночь на 3 февраля Донецк подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны вооруженных сил Украины. По жилым кварталам нанесены десятки ударов из тяжелых крупнокалиберных вооружений, включая ракетные системы залпового огня "Ураган" и "Град". Несколько мирных жителей погибли, есть раненые. Хотим обратить ваше внимание, что среди раненых есть дети", — сказала Захарова на брифинге в пятницу.

"Этому варварскому налету нет никакого оправдания. Своими действиями Киев грубо нарушил не только Женевскую конвенцию от 12 августа 1949 года "О защите гражданского населения во время войны", но и все нормы морали", — подчеркнула представитель МИД.

Захарова напомнила, что "вооружения, которые применяет Киев, запрещены Минскими договоренностями".

Следует напомнить, что на востоке Украины сепаратисты продолжают обстреливать Авдеевку. Нынешняя ночь прошла неспокойно, отмечают украинские силовики.

Сепаратисты существенно увеличили количество обстрелов, атакуя Авдеевку и другие украинские позиции на Донбассе. Со стороны украинских ВСУ четверо погибли, 17 ранены, сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО за сутки 2 февраля

Официальные власти Донецкой области Украины обвинили сепаратистов ДНР в обстреле школы и стадиона в городе Авдеевка под Донецком, в результате которого погибли несколько человек.

Как сообщил глава областной администрации Павел Жебривский, на стадионе находились палаточный городок и пункты обогрева, а в школе - пункт сбора гуманитарной помощи.

По его словам, в результате погибли два мирных жителя, еще двое получили ранения.

Командование самопровозглашенной ДНР, контролирующей ряд районов в Донецкой области Украины, в свою очередь обвиняет украинских военных в обстрелах Донецка. По словам представителя "народной республики", в четверг под обстрелом погиб один мирный житель, еще 10 пострадали.

Таким образом, всего, по данным сторон конфликта, в четверг под обстрелами погибли в общей сложности пять человек и пострадал 21. Сведений о числе жертв обстрелов из независимых источников нет.

Стороны конфликта обвиняют друг друга в применении реактивной артиллерии.

Наблюдатели ОБСЕ ранее подтвердили факт обстрелов как Донецка, находящегося под контролем пророссийских сепаратистов, так и Авдеевки, где находятся украинские военные. Наблюдатели обратили внимание на грубые нарушения перемирия обеими сторонами.