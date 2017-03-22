Захарова назвала запрет на участие Самойловой в "Евровидении" моментом истины для Европы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что запрет на въезд на Украину российской участнице «Евровидения» Юлии Самойловой — момент истины для европейского сообщества. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

«Думаю, что сейчас момент истины для европейского сообщества: пойдет ли оно на по поводу у СБУ и мотивирует украинских радикалов на дальнейшие „подвиги“, тем самым просто похоронив все усилия по минскому процессу, или все-таки докажет, что Европа с ее базовыми ценностями, за которые, кстати, на словах всегда выступали украинские политики, еще жива», — написала она.

Захарова также отметила, что «хотя „закон один для всех“, но именно СБУ не дает российским СМИ полноценно работать на Украине, разработав соответствующее предписание и придумав оправдания ограничению свободы слова».

Также глава российского совета по правам человека Михаил Федотов назвал «неумным и провокационным» решение СБУ о запрете въезда на Украину певице Юлии Самойловой.

Ранее СБУ запретила представительнице России на «Евроводении» Юлии Самойловой приезжать в страну в течение трех лет. Организаторы конкурса Европейский вещательный союз заявили, что намерены «продолжать диалог с украинскими властями» и добиваться участия всех конкурсантов в «Евроводении-2017».

Украинские власти и ранее говорили о возможном отказе Самойловой приезжать в страну из-за того, что она посещала аннексированный Россией в 2014 году Крым. Согласно украинским законам, въезд на территорию "временно оккупированного" Крыма разрешен только со стороны Украины. Певица выступала на концерте фестиваля «Мир спорта и добра», который проходил на полуострове в 2015 году.