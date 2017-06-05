Захарова назвала "трусостью" отказ финского журналиста ехать в Чечню

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что финский журналист Эркка Микконен, интересовавшийся ситуацией ЛГБТ-сообщества в Чечне, отказался ехать в республику из-за того, что «струсил». Об этом она написала на своей странице в фэйсбуке.

«Не знаю, как это квалифицируется в Финляндии, по-русски это называется струсить», — написала Захарова. По ее словам, решение не ехать в Чечню объяснялось нежеланием идти на поводу у властей, однако сам журналист и не собирался туда до приглашения с российской стороны, отметила представитель МИД.

31 мая во время пресс-конференции Микконен задал Захаровой вопрос о ситуации с геями в Чечне. Та, в свою очередь, обратилась к Кадырову с просьбой организовать для Микконена поездку, чтобы он смог самостоятельно «собрать материал для расследования». Кадыров в тот же день пригласил журналиста посетить Чечню.

После этого Микконен заявил, что редакция канала не стала отправлять его в республику. Канал мотивировал свое решение тем, что не участвует «в таких экскурсиях, где сложно делать объективную журналистику».

Вопрос финского журналиста был связан с расследованием «Новой газеты», которая в начале апреля опубликовала материалы о массовых преследованиях геев в Чечне. Авторы публикации утверждали, что арестованы более ста чеченских гомосексуалов, есть убитые. После публикации материла в адрес редакции «Новой» начали поступать угрозы.