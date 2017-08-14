Задержаны планировавшие взрывы в Москве террористы

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Lenta.ru
понедельник, 14 августа 2017 г. 14:08
В московском регионе задержаны члены террористической группы, которая планировала устроить взрывы на столичном транспорте и в торговых центрах. Об этом сообщили в ФСБ России, передает ТАСС.
© AFP / Scanpix

Серию терактов планировалось совершить с использованием смертников и мощных бомб. По данным спецслужбы, куратором боевиков является эмиссар ”Исламского государства” (ИГ, организация запрещена в России), он задержан. Также задержаны два террориста-смертника и специалист по изготовлению взрывных устройств.

В ФСБ уточнили, что в состав группы входил один россиянин и трое граждан государств Центрально-Азиатского региона. Установлено, что подготовка терактов была организована находящимися в Сирии членами ИГ — Назаровым Т.М. и Ширинджоновым А.М. Последний, как указали в спецслужбе, является руководителем школы подрывников ”Исламского государства”.

Помимо этого, в рамках спецоперации в Подмосковье была обнаружена лаборатория по производству взрывчатки и самодельных бомб.

В мае в Москве были задержаны четыре члена террористической группы, состоящей из граждан России и стран Центральной Азии. Как сообщали в ФСБ, в их жилище была обнаружена лаборатория по производству взрывчатки, готовая бомба и компоненты для ее изготовления, автоматы, боеприпасы, гранаты и экстремистские материалы. Они готовили теракты с использованием самодельных взрывных устройств на объектах столичной транспортной инфраструктуры.

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