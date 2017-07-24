Задержанный на Украине россиянин сообщил об убийстве "бойца ГРУ" Ерофеева в России

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Телеканал "Дождь"
понедельник, 24 июля 2017 г. 12:57
Россиянин Евгений Ерофеев, которого обвиняли в терроризме на Украине, а потом помиловали и вернули на родину, убили в России. Об этом «Новой газете» заявил другой задержанный на Украине россиянин Виктор Агеев.
© AP/Scanpix

Прошлой весной Ерофеева и другого российского гражданина Александра Александрова приговорили к 14 годам лишения свободы в Киеве. Затем, после помилования, их обменяли на украинскую военнослужащую Надежду Савченко. Украина считает россиян сотрудниками ГРУ.

«А ты слышал, что стало с ГРУшником Ерофеевым, когда он вернулся? Его просто убрали. Убили», — сказал Агеев корреспонденту «Новой». — «Все знают, что с ним это сделали. Потому что говорил лишнего», — добавил Агеев.

О задержании российского военного Виктора Агеева в Луганской области в конце июня сообщила Русская служба Би-би-си. Агеев рассказал, что этой весной он подписал контракт на службу в Ростовской области и именно в этом статусе его направили в Луганскую область Украины.

В Минобороны России заявили, что Агеев никогда не был контрактником, а проходил срочную службу и уволился в запас в прошлом году. Издание «Громадське» сообщало, что на Украине россиянина поместили в СИЗО по подозрению в терроризме.

Телеканал "Дождь"
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