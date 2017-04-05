За 25 лет количество приверженцев Сталина в России увеличилось втрое

Количество приверженцев Владимира Ленина за это же время снизилось с 67% до 26%, свидетельствую данные социологического опроса «Левада-центра» (есть в распоряжении Дождя).

В 1990 году половина респондентов (49%) ответили, что из деятелей революции Сталин вызывает у них наибольшую неприязнь. В 2017 году так ответили 21% опрошенных. Ленин вызывает антипатию у 13% респондентов, против 5% в 1990 году.

Помимо Ленина и Сталина положительными героям революции 16% опрошенных назвали Феликса Дзержинского и Николая II.

42% опрошенных ответили, что свержение самодержавия стало для России «очень значительной потерей», в 1990 году так считали 11% респондентов. Половина опрошенных считают, что после октябрьской революции 1917 года Россия продолжала развиваться, «следуя своим традициям и национальным особенностям», в 1998 году так считали 27% опрошенных. 36% считают, что революция дала толчок социальному и экономическому развитию народа, 21% — что она затормозила их развитие.

В целом половина опрошенных считают, что октябрьская революция сыграла положительную роль, 30% считают, что отрицательную, 21% затруднились ответить. 28% верят, что события 1917 года могут повториться в соверменной России, 59% считают, что это маловероятно.

Опрос «Левада Центра» проводился в марте 2017 года среди 1600 человек.