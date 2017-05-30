Юристы Усманова готовят новые иски к Навальному

Представители российского миллиардера Алишера Усманова заявили о подготовке новых исковых заявлений о клевете против политика Алексея Навального.

Слушания по первому иску Усманова о защите чести и достоинства от Навального, который обвинил бизнесмена в даче "завуалированной взятки" премьеру Дмитрию Медведеву, начались во вторник в Люблинском суде Москвы.

В самом начале заседания защита Навального выступила с ходатайством о вызове в суд премьер-министра Дмитрия Медведева в качестве "главного свидетеля".

Суд отложил рассмотрение ходатайства ответчика до окончания выступления сторон.

В понедельник, накануне суда, Навальный выдвинул против Усманова новые коррупуционные обвинения - в частности, уходе от налогов и незаконных схемах при приватизации горно-обогатительных комбинатов.

Навальный обвиняет бизнесмена и в совершении других тяжких преступлений, информация о которых, как он утверждает, взята из открытых источников.

В пресс-службе Усманова сравнили расследования Навального со "сценариями юмористического шоу средней руки" и пообещали не оставить без внимания его очередные обвинения.

"Особенно благодарны Навальному представители юридической службы за возможность много и плодотворно работать над подготовкой новых исковых заявлений", - заявили в пресс-службе миллиардера.

"Конечно, потребуется некоторое время, чтобы, перестав смеяться, разобрать опус Навального, отделить правду от лжи, псевдо-юридическую чушь от популистского пиара, но мы это обязательно сделаем. Просим автора не удалять свое творение так скоропалительно, как некоторые из предыдущих", - утверждают представители Усманова.

Поводом для иска, который рассматривает Люблинский суд, послужил фильм Фонда борьбы с коррупцией "Он вам не Димон". В нем Навальный утверждал, что Усманов подарил связанному с премьером Дмитрием Медведевым фонду участок с домом стоимостью около 5 млрд рублей (88,5 млн долларов). Политик посчитал, что это завуалированная взятка миллиардера премьер-министру.

И Медведев, и Усманов, и упомянутые в фильме представители фонда отвергли эти обвинения.

В своем первом иске Усманов требует от ответчика опровергнуть якобы распространённые тем ложные сведения. Материальных требований истец к Навальному не предъявил.

Навальный утверждает, что все его обвинения в адрес Усманова подкреплены документально.