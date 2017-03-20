Явлинский рассказал о своей программе на выборах президента России

В случае своей победы политик пообещал бесплатно раздать гражданам РФ участки земли и за счет государства частично оплатить их застройку.

"Начнем с программы "Земля-дома-дороги", дадим людям землю. Если говорить о том проекте, который у меня разработан, это примерно от 30 до 60 соток земли каждому бесплатно", — сказал лидер "Яблока".

При этом Явлинский считает, что возможно будет за счет доходов от продажи нефти и газа стоимость "двух третей индивидуального строительства" покрыть из госбюждета. Политик утверждает, что на реализацию стратегии уйдет семь лет.

Глава политкомитета партии также верит в возможность открыть для каждого россиянина личный счет, куда будут переводиться средства "от экспорта природных ресурсов, доля от дивидендов госкорпораций".

Кроме того, в предвыборную программу включено предложение ввести в России "компенсационный налог" на собственность, полученную в результате криминальных и мошеннических действий, передает РБК.

Решение о выдвижении Явлинского кандидатом в президенты РФ было принято на съезде "Яблока" в феврале 2016 года. Выборы главы государства пройдут в марте 2018 года.