Явлинский рассказал о своей программе на выборах президента России

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Deutsche Welle
понедельник, 20 марта 2017 г. 11:05
Председатель федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский представил свою программу на выборах президента России в 2018 году.
© Sputnik / Scanpix

В случае своей победы политик пообещал бесплатно раздать гражданам РФ участки земли и за счет государства частично оплатить их застройку.

"Начнем с программы "Земля-дома-дороги", дадим людям землю. Если говорить о том проекте, который у меня разработан, это примерно от 30 до 60 соток земли каждому бесплатно", — сказал лидер "Яблока".

При этом Явлинский считает, что возможно будет за счет доходов от продажи нефти и газа стоимость "двух третей индивидуального строительства" покрыть из госбюждета. Политик утверждает, что на реализацию стратегии уйдет семь лет.

Глава политкомитета партии также верит в возможность открыть для каждого россиянина личный счет, куда будут переводиться средства "от экспорта природных ресурсов, доля от дивидендов госкорпораций".

Кроме того, в предвыборную программу включено предложение ввести в России "компенсационный налог" на собственность, полученную в результате криминальных и мошеннических действий, передает РБК.

Решение о выдвижении Явлинского кандидатом в президенты РФ было принято на съезде "Яблока" в феврале 2016 года. Выборы главы государства пройдут в марте 2018 года.

Deutsche Welle
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