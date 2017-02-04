Явлинский и Жириновский заявили об участии в будущих выборах президента

В субботу сразу два ветерана российской политики - Григорий Явлинский и Владимир Жириновский - заявили о намерении участвовать в кампании по выборам президента в 2018 году. Жириновского ранее переизбрали лидером ЛДПР еще на четыре года - партии, которую он возглавляет с начала 1990-х годов.

Партия "Яблоко" на открывшемся сегодня в Москве партийном "Первом форуме доверенных лиц кандидата на должность президента Российской Федерации Григория Явлинского" объявила о начале его президентской предвыборной кампании.

"Самое главное, что может предложить партия, - кандидата на пост президента, который знает, что нужно сделать, чтобы вывести страну из того состояния, в котором она сейчас находится. И это очень мужественный человек, который, находясь столько лет в политике, не утратил ни надежды, ни силы, ни уверенности в том, что эту стену и этот асфальт, уже даже не асфальт, а бетон, пробить можно", - сказала на форуме доверенных лиц председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова. (Цитата по ТАСС.)

Она напомнила, что партия "Яблоко" имеет большой политический опыт: "в Государственной думе трех созывов имела фракцию, в четырех Думах из шести созывов имела своих депутатов, в четырех регионах сейчас имеет депутатов в региональных парламентах, в 8 столицах субъектов Российской Федерации имеет депутатов в органах представительной власти". Слабунова заявила, что у партии "есть и история успеха, и реальный успех, есть политический опыт". На выборах в Госдуму в прошлом году "Яблоко" не получило ни одного мандата.

В распространенном на партийном форуме проекте манифеста в качестве программных целей предлагается, в частности, "отменить призыв в армию и полностью перейти на контрактную систему комплектования вооруженных сил в ближайшие два года, договориться о безвизовом режиме со странами Шенгенского соглашения". Среди других инициатив - увеличение финансирования здравоохранения, образования, культуры, науки, искусства и массового спорта, отказ от цензуры в искусстве, интернете, СМИ.

Глава ЛДПР Жириновский о выдвижении в президенты объявил лично: "В декабре будет 31-й съезд ЛДПР. После принятия постановления Совета Федерации о назначении выборов на март 2018 года мы примем участие, и, скорее всего, я буду кандидатом от ЛДПР".

Жириновский отметил, что это будет "уже шестой раз", когда он, возможно, будет участвовать в президентской кампании. "Это рекорд в масштабах Европы. Никто в Европе больше пяти раз не был кандидатом в президенты. Если бы у нас были такие же условия, как в Америке, то я бы победил, как (президент США Дональд) Трамп", - подчеркнул лидер ЛДПР.

Выборы президента РФ должны пройти в марте 2018 года, избирательная кампания стартует в декабре этого года. Ранее о выдвижении своей кандидатуре объявил оппозиционный политик Алексей Навальный. Накануне на повторном суде по делу "Кировлеса" прокуроры запросили для него пять лет условного срока.