"Яндекс" отверг обвинения Киева в передаче данных украинцев российским спецслужбам

Руководство интернет-сервиса "Яндекс" заявило, что обвинения Киева в том, что сотрудники компании передавали персональную информацию об украинских пользователях российским спецслужбам, не соответствуют действительности. Как сообщалось ранее, в понедельник сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) нагрянули в офисы "Яндекс.Украина" в Киеве и Одессе. Обыски проводились на основании уголовной статьи о государственной измене, которая распространяется на информационную безопасность страны.

"Из того, что нам известно, сотрудников ООО "Яндекс.Украина обвиняют в том, что они передавали персональную информацию об украинских пользователях российским спецслужбам. Ни у сотрудников "Яндекс.Украины", ни у руководства украинского подразделения не было доступа к персональным данным пользователей "Яндекса", - цитирует выдержку из заявления компании агентство "Интерфакс".

В "Яндексе" подчеркнули, что защита персональных данных пользователей во всех странах является наивысшим приоритетом компании. Для обеспечения этого данные о пользователях обезличены и анонимны.

"Существуют строгие законные процедуры, по которым правоохранительные органы могут обратиться в компанию с требованием раскрыть те или иные данные - но на это должно быть соответствующее решение суда, и сама компания должна счесть его обоснованным. Никакой передачи данных, в которой обвиняют "Яндекс", не было", - отмечается в заявлении.

Представители компании также сообщили, что в настоящий момент совместно с юристами готовятся "необходимые юридические действия для защиты нашей команды". "Для нас это самый важный приоритет", - заключили в "Яндексе".

Отметим, что виновным по статье 111 Криминального кодекса Украины ("Государственная измена") грозит лишение свободы сроком на 12-15 лет с конфискацией имущества. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в понедельник, 29 мая, подтвердил, что в Кремле знают об этой ситуации, однако "пока не обладают полной информации", а потому комментировать не готовы.

Напомним, 17 мая Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении санкций против ряда российских интернет-сервисов, социальных сетей, компаний - разработчиков антивирусных программ, а также СМИ. Под блокировку попали социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также сервисы "Яндекса" и Mail.ru. В Киеве заявили, что российские соцсети использовались якобы для "незаконного сбора информации, пропаганды, вербовки агентов, а также распространения пиратского контента".