"Яндекс" отверг обвинения Киева в передаче данных украинцев российским спецслужбам

 (2)
NEWSru.com
вторник, 30 мая 2017 г. 07:42
Руководство интернет-сервиса "Яндекс" заявило, что обвинения Киева в том, что сотрудники компании передавали персональную информацию об украинских пользователях российским спецслужбам, не соответствуют действительности. Как сообщалось ранее, в понедельник сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) нагрянули в офисы "Яндекс.Украина" в Киеве и Одессе. Обыски проводились на основании уголовной статьи о государственной измене, которая распространяется на информационную безопасность страны.
© Yandex.ru

"Из того, что нам известно, сотрудников ООО "Яндекс.Украина обвиняют в том, что они передавали персональную информацию об украинских пользователях российским спецслужбам. Ни у сотрудников "Яндекс.Украины", ни у руководства украинского подразделения не было доступа к персональным данным пользователей "Яндекса", - цитирует выдержку из заявления компании агентство "Интерфакс".

В "Яндексе" подчеркнули, что защита персональных данных пользователей во всех странах является наивысшим приоритетом компании. Для обеспечения этого данные о пользователях обезличены и анонимны.

"Существуют строгие законные процедуры, по которым правоохранительные органы могут обратиться в компанию с требованием раскрыть те или иные данные - но на это должно быть соответствующее решение суда, и сама компания должна счесть его обоснованным. Никакой передачи данных, в которой обвиняют "Яндекс", не было", - отмечается в заявлении.

Представители компании также сообщили, что в настоящий момент совместно с юристами готовятся "необходимые юридические действия для защиты нашей команды". "Для нас это самый важный приоритет", - заключили в "Яндексе".

Отметим, что виновным по статье 111 Криминального кодекса Украины ("Государственная измена") грозит лишение свободы сроком на 12-15 лет с конфискацией имущества. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в понедельник, 29 мая, подтвердил, что в Кремле знают об этой ситуации, однако "пока не обладают полной информации", а потому комментировать не готовы.

Напомним, 17 мая Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении санкций против ряда российских интернет-сервисов, социальных сетей, компаний - разработчиков антивирусных программ, а также СМИ. Под блокировку попали социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также сервисы "Яндекса" и Mail.ru. В Киеве заявили, что российские соцсети использовались якобы для "незаконного сбора информации, пропаганды, вербовки агентов, а также распространения пиратского контента".

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

"Яндекс" отверг обвинения Киева в передаче данных украинцев российским спецслужбам (2)

Яндекс отверг обвинения Киева в передаче данных украинцев российским спецслужбам
Руководство интернет-сервиса "Яндекс" заявило, что обвинения Киева в том, что сотрудники компании передавали персональную информацию об украинских пользователях российским спецслужбам, не соответствуют действительности. Как сообщалось ранее, в понедельник сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) нагрянули в офисы "Яндекс.Украина" в Киеве и Одессе. Обыски проводились на основании уголовной статьи о государственной измене, которая распространяется на информационную безопасность страны.

В результате урагана в Москве пострадали 168 человек (3)

В результате урагана в Москве пострадали 168 человек
Более тысячи спасателей участвуют в ликвидации последствий урагана, который обрушился на Москву в понедельник, 29 мая. Об этом во вторник сообщил журналистам заместитель начальника столичного главка МЧС Андрей Мищенко.

В результате ураганного ветра в Москве погибли более 10 человек (18)

В результате ураганного ветра в Москве погибли более 10 человек
Число жертв ураганного ветра в Москве возросло до 11 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Третий обвиняемый по "делу 26 марта" отказался признать вину (2)

Третий обвиняемый по делу 26 марта отказался признать вину
Станислав Зимовец, обвиняемый в нападении на полицейского во время несогласованной антикоррупционной акции, прошедшей в Москве 26 марта, отказался признать вину в суде.

Усманов пообещал айфоны авторам лучших мемов о его видеообращениях (1)

Ališeras Usmanovas
Предприниматель Алишер Усманов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" объявил конкурс на лучшие мемы, посвященные его видеообращениям к оппозиционеру Алексею Навальному.
Facebook друзья
Rambler's Top100