"Яблоко" объявило о начале президентской кампании Явлинского

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bbcrussian.com
суббота, 4 февраля 2017 г. 14:59
Партия "Яблоко" на своем съезде объявила о начале президентской кампании основателя партии Григория Явлинского.
Grigorijus Javlinskis
© Reuters/Scanpix

Решение о выдвижении Явлинского кандидатом в президенты на выборах 2018 года съезд партии принял еще в 2016 году.

Поддержка Явлинского в качестве будущего кандидата на пост президента была обязательным условием выдвижения "Яблоком" непартийных кандидатов на выборах в Госдуму VI созыва в сентябре 2016 года.

На прошедших выборах партия не получила ни одного думского мандата.
Григорий Явлинский принимал участие в президентских выборах в качестве кандидата в 1996 и 2000 годах. В 2012 году ЦИК отказал ему в регистрации.
Выборы президента России пройдут в марте 2018 года.

О намерении участвовать в них в декабре прошлого года заявил оппозиционер Алексей Навальный, в настоящий момент ожидающий приговора на повторном рассмотрении "дела Кировлеса".

ЛДПР планирует объявить о выдвижении своего кандидата на съезде в декабре этого года. На съезде в субботу переизбранный лидер партии Владимир Жириновский сказал, что намерен участвовать к кампании и, "скорее всего, будет кандидатом" от ЛДПР - уже в шестой раз.

КПРФ четыре раза выдвигала Геннадия Зюганова, однако в январе "Новая газета" со ссылкой на источники сообщила, что в этот раз партия может выдвинуть кандидатом в президенты одного из его молодых соратников, который в дальнейшем сможет возглавить КПРФ.

23 декабря в ходе пресс-конференции действующий президент России Владимир Путин сказал, что считает преждевременным говорить о возможности своего выдвижения на новый - четвертый по счету - срок.

"Время созреет, я буду смотреть на то, что происходит в стране, в мире, и исходя из того, что мы сделали, исходя из того, что мы можем сделать, как мы должны делать, будет принято решение и об участии моем или неучастии в будущих выборах президента Российской Федерации", - сказал Путин.

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