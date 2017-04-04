Взрывы в метро: от Лондона и Москвы до Брюсселя и Каира

Эта трагедия стала новым свидетельством того, что метрополитен является одним из самых уязвимых объектов для терроризма.

Несмотря на принимаемые в последние годы повышенные меры безопасности, разветвленность системы этого общественного транспорта и огромный пассажиропоток затрудняют контроль над пассажирами.

Со временем тактика террористов менялась и становилась более дерзкой: от взрывов у входа на станцию, на самой станции или в туннеле перешли к взрывам в вагоне на станции с использованием в самодельных устройствах металлических ингредиентов - болтов, шурупов, шариков от подшипников и кусков арматуры - для усиления поражающего действия.

Где и когда взрывали метро в последние годы?

Москва

1977 год

Первый теракт в московском метро произошел в 1977 году. Тогда почти одновременно произошли три взрыва: первый - между станциями "Измайловская" и "Первомайская", 7 человек погибли и 37 получили ранения.

Затем прогремели еще два взрыва - в гастрономе на улице Дзержинского и на улице 25 Октября. Обвиняемые были осуждены и в течение трех дней расстреляны.

Мотивы и подробности до сих пор не рассекречены.

1996 год

Между станциями "Тульская" и "Нагатинская" взорвалось самодельное взрывное устройство. 4 человека погибли. 14 были ранены.

Пассажирам пришлось пешком добираться до ближайшей станции.

Взрывное устройство фугасного типа, эквивалентное по мощности 1 кг тротила, было заложено под сиденье вагона, где находилось техническое оборудование состава.

По данным СМИ того времени, ответственность возлагалась на чеченских сепаратистов, но эти данные не были подтверждены.

2000 год

8 августа 2000 года в Москве в подземном переходе на станции "Пушкинская" сработало взрывное устройство, эквивалентное по своей мощности 800 граммов тротила.

Были разрушены торговые павильоны и частично - конструкции перехода. Во результате теракта погибли 13 человек, 118 получили ранения.

Выдвигались версии, что взрыв был результатом конфликта за право торговать в этом переходе, где располагались киоски.

В 2005 году, спустя пять лет после начала расследования, взрыв в подземном переходе на станции метро "Пушкинская" был признан терактом.

Год спустя было заявлено о "чеченском следе", но исполнителей теракта уже не было в живых, поэтому дело было приостановлено.

2004 год.

Еще один теракт был осуществлен в перегоне между станциями "Автозаводская" и "Павелецкая", устройство мощностью в 4 кг тротилового эквивалента привел в действие террорист-смертник из Карачаево-Черкессии.

Погибли 41 человек и свыше 250 получили ранения.

Вследствие теракта 6 февраля 2004 года в Московском метрополитене были значительно усилены меры безопасности: в рамках новой антитеррористической программы начали работу Ситуационный центр Московского метрополитена и Ситуационный центр УВД на Московском метрополитене.

Была запущена централизованная система видеонаблюдения, телевизионные камеры которой были установлены в вагонах всех линий.

Тем не менее, примерно через полгода произошел еще один теракт, на этот раз, на станции "Рижская".

Смертница у входа на станцию привела в действие взрывное устройство в толпе людей. Погибли 10 человек, 33 были ранены, в числе которых был и лидер так называемого "карачаевского джамаата" Николай Кипкеев, который подготовил этот теракт.

2010 год.

Взрывы на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" на Сокольнической линии были произведенные двумя террористками-смертницами с Кавказа.

Погиб 41 человек, были ранены 88 человек. Ответственность взял на себя Доку Умаров, лидер "Кавказского эмирата".

Взрывное устройство на поясе одной из смертниц сработало в час пик, непосредственно перед остановкой поезда на станции "Лубянка". Второй взрыв произошел примерно через час на станции метро "Парк культуры".

Лондон

1883 год

Первый взрыв в лондонском метро произошел в 1883 году. Точнее их было два: на станциях "Паддингтон" и "Чаринг кросс". 62 человека получили ранения.

1897 год

На станции "Олдерсгейт" взорвалась бомба, которую оставили анархисты, 60 человек были ранены, один из них впоследствии скончался.

1913 год

Была обнаружена бомба на станции "Уэстбурн парк", которую, по слухам, заложили суфражистки.

1939 год

Ирландская республиканская армия провела серию взрывов в метро. В этом году взрывались устройства в бюро находок на станциях "Тоттенхэм корт роуд" и "Лестер сквер", и вскоре после этого на станциях "Кингс кросс" и "Виктория", один человек погиб и семь были ранены.

1976 год

С февраля по март, с разницей примерно в неделю полиция 4 раза обнаруживала бомбы в метро, в том числе одну - мощностью в 14 кг тротилового эквивалента.

Она была обезврежена, но три других сдетонировали, погиб машинист.

7 июля 2005 года

В Лондоне произошли 4 скоординированных взрыва, осуществлённых террористами-смертниками. В 8:50 утра, с промежутком в 50 секунд, были взорваны три поезда, находившиеся в туннелях между станциями.

Почти через час произошел четвёртый взрыв в автобусе. Было убиты 52 человека, ранены около 700. Погибли также 4 террориста-самоубийцы.

Это был крупнейший террористический акт на территории Великобритании со времён Локерби, когда бомба на борту самолёта унесла жизни 270 человек, и самый большой по числу жертв взрыв в Лондоне со времён Второй мировой войны.

21 июля 2005 года

Произошла еще одна попытка террористического акта в Лондоне, также в метро и в автобусе.

Запалы четырех бомб сработали, но ни одна не сдетонировала, пятую один из террористов бросил, так и не приведя её в действие. Жертв не было.

Брюссель, 2016 год

22 марта в Брюсселе произошло сразу несколько взрывов - в аэропорту и в метро на станции "Маальбек" в самом центре Брюсселя, неподалеку от нескольких учреждений Европейского союза.

Более 30 человек погибли и более 250 получили ранения.

Ответственность за взрывы в Брюсселе взяла на себя экстремистская организация "Исламское государство", деятельность которой запрещена во многих странах, включая Россию.

Минск, 2011 год

11 апреля 2011 года на станции метро "Октябрьская" в Минске прогремел взрыв. В результате трагедии погибли 12 человек и около 200 получили ранения.

Утром 15 апреля стало известно, что скончался еще один пострадавший

Бомба мощностью 5-7 килограммов тротила, начиненная поражающими элементами, была оставлена под скамейкой.

В ночь с 12 на 13 апреля были задержаны подозреваемые: Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалев, токарь и электрик.

В марте 2012 года их расстреляли.

Баку, 1994 год

Два террористических акта, произошедших в марте и июле 1994 года на станциях Бакинского метрополитена.

19 марта в 13:00 на станции метро "20 января" в головном вагоне поезда взорвалась самодельная бомба с часовым механизмом в тот момент, когда состав остановился у платформы. Погибли 14 человек, ещё 49 были ранены.

3 июля в вагоне электропоезда взорвалась бомба, когда состав находился в пятистах метрах от платформы станции "Гянджлик". Погибли 13 человек, ещё 58 пассажиров были ранены.

Париж, 1995 год

В течение этого года с 25 июля по 17 октября в столице Франции произошло несколько взрывов, в том числе и на станции метро "Сан-Мишель".

В результате этих взрывов 8 человек погибли и более сотни получили ранения. Ответственность взяла на себя Вооруженная Исламская группировка, которая стремится свергнуть светский режим в Алжире, заменив его исламским государством.

Каир, 2014- 2015 годы

24 января 2014 года в столице Египта прогремело четыре взрыва, в том числе и около станции метро. В результате серии взрывов 6 человек погибли и более ста получили ранения.

28 марта 2015 года бомба взорвалась близ станции метро "Каирский университет". По меньшей мере пять человек получили ранения. Один из пострадавших — полицейский.

По сообщению местных СМИ, целью нападения были сотрудники органов безопасности, охранявшие станцию "Каирский университет".