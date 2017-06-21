Вызвавшее насмешки видео с "ударами по ИГ" Путину передал Шойгу

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bbcrussian.com
среда, 21 июня 2017 г. 15:20
Видеозапись якобы российских авиаударов в Сирии, которую Владимир Путин продемонстрировал американскому режиссеру Оливеру Стоуну, была передана президенту главой минобороны России Сергеем Шойгу, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Vladimiras Putinas, Sergejus Šoigu
© Sputknik/Scanpix

"Могу подтвердить. Это материалы министерства обороны, это часть их доклада президенту. Министр обороны это презентовал президенту, и некая часть была продемонстрирована президентом Оливеру Стоуну", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, действительно ли на видео запечатлены действия российской авиации.

Предположения о том, что Путин показал Стоуну работу авиации другого государства, представитель Кремля назвал "неверными" и "неуместными".

Отвечая на вопрос о том, кому принадлежит устройство, с которого Путин продемонстрировал запись, тогда как он часто упоминал, что не пользуется мобильным телефоном, Песков сказал: "Одному из сотрудников... обеспечивающих работу президента".

Сцена, в которой Путин показывает Стоуну фрагмент видеозаписи, на которой якобы запечатлены российские авиаудары по позициям запрещенной экстремистской группировки "Исламское государство" в Сирии, содержится в третьей серии документального фильма "Путин", которая выйдет в эфир на Первом канале 21 июня.

Ранее издание "Медуза"и организация Conflict Intelligence Team, занимающаяся расследованием военных конфликтов, заявили, что на видеозаписи, которую Путин представил как работу российских ВКС в Сирии, на самом деле запечатлены авиаудары американской авиации по талибам в Афганистане.

При этом на видеозапись наложены переговоры украинских военных пилотов на русском языке, записанные в Донбассе в 2014 году. По словам экспертов, точно такой же ролик - с кадрами американских авиаударов в Афганистане и наложенными на них переговорами украинских летчиков - можно найти на видеохостинге YouTube.

В описании видеоролика на YouTube утверждается, что видео снято с российского вертолета Ми-28Н, хотя на самом деле видеоряд снимался с американского вертолета "Апач", а украинские пилоты, голоса которых наложены на видеозапись, управляли вертолетом Ми-24.

Conflict Intelligence Team сделала покадровое сравнение этого ролика с роликом, который Путин показал Стоуну, и пришла к выводу, что они абсолютно идентичны. Это спровоцировало в соцсетях многочисленные насмешки в адрес российских властей и лично Путина, который по конституции являет верховным главнокомандующим.

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Вызвавшее насмешки видео с "ударами по ИГ" Путину передал Шойгу (4)

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