Высший суд ЕС признал санкции против России законными

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bbcrussian.com
вторник, 28 марта 2017 г. 13:11
Европейский суд в Люксембурге признал законными санкции, принятые Европейским Советом в отношении ряда российских компаний после аннексии Крыма Россией.
© A.Didžgalvio nuotr.

Таким образом, высший суд Евросоюза отклонил жалобу российской компании "Роснефть", утверждавшей, что введение санкций противоречит внутренним законам Евросоюза.

В тексте решения суда суть претензий "Роснефти" детально не раскрывается.

Российская государственная компания "Роснефть" и бизнесмен Аркадий Ротенберг, в конце июля 2014 года попавшие под санкции Евросоюза, в октябре подали в суд на Европейский Совет, регулирующий ограничительные меры.

Компания "Роснефть" вместе с "Газпромнефтью" и "Транснефтью", а также пятью российскими госбанками, попала под секторальные санкции ЕС также в конце июля.

Аналогичные иски подали российские Сбербанк, Внешэкономбанк и ВТБ и отдельно нефтяное подразделение "Газпрома", "Газпром нефть".

"Роснефть" разместила тендер на 17,7 млн фунтов стерлингов (около $28,5 млн) на оказание юридических услуг в связи с оспариванием экономических санкций.

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