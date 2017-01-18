Высказывания Божены Рынски о катострофе Ту-154 проверит прокуратура

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Телеканал "Дождь"
среда, 18 января 2017 г. 17:40
Обращения депутатов и общественников с просьбой проверить опубликованные в фейсбуке высказывания журналистки Божены Рынски о гибели журналистов НТВ в авиакатастрофеТу-154 переданы в прокуратуру Москвы.
Божена Рынска
© RIA/Scanpix

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

В конце декабря Рынска написала пост в фейсбуке, в котором заявила, что счастлива «когда с преступниками, на которых не найти управы в суде, разбираются небеса», имея ввиду погибших в авиакатстрофе сотрудников телеканала НТВ. По ее словам, ранее они распространяли ложную информацию о ней.

Пост Рынской вызвал широкий резонанс. Мария Катасонова, помощница депутата Госдумы Евгения Федорова, написала заявление главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой дать правовую оценку высказываниям Рынски и принять решение о возбуждении против нее уголовного дела по статье об экстремизме. Кроме того, в сети была размещена петиция с требованием лишить Рынску гражданства, ее подписали свыше 175 тысяч человек.

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В Кремле, комментируя слова Рынски, назвали их «уродливыми проявления сумасшествия». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ему понятна «жесткая реакция» на такие высказывания.

25 декабря самолет Минобороны Ту-154 потерпел крушение в Черном море, направляясь в сирийскую Латакию. На его борту находились 92 человека, в том числе съемочная группа телеканала НТВ. Все они погибли.

В 2014 году Божену Рынску признали виновной по делу о порче чужого имущества. В 2013 году она повредила камеру оператора НТВ, который снимал ее около дома.

Телеканал "Дождь"
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