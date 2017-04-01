ВВП России вырос впервые за два года

В четвертом квартале 2016 года ВВП России вырос на 0,3% в годовом выражении, показывают данные Росстата.

В конце прошлого года российская экономика показала рост в годовом выражении - впервые с начала 2015 года.

Экономика страны начала сокращаться с первого квартала 2015 года (см. график выше).

Оценка Росстатом роста в четвертом квартале 2016 года - первая, ведомство может еще ее изменить.

При этом в целом за год российский ВВП сократился на 0,2%. Во все остальные кварталы помимо четвертого экономика России сокращалась.

Экономика оживилась в конце прошлого года на фоне роста цен на нефть после решения стран ОПЕК сократить добычу нефти. К этому решению тогда присоединилась и Россия.

Центральный банк России в последнем выпуске доклада о денежно-кредитной политике прогнозировал, что слабый рост экономики страны продолжится и в первом квартале 2017 года. Он составит 0,4-,0,7%, прогнозирует ЦБ.

ЦБ в своем базовом сценарии ожидает, что российская экономика в этом году вырастет на 1-1,5%. А в ближайшие годы, по прогнозу банка, ее рост - без проведения активной "структурной политики" со стороны государства - не превысит 1,5-2%.

Министерство экономического развития ожидает, что при цене на нефть в 40 долларов за баррель ВВП вырастет на 0,6%. Глава минэка Максим Орешкин допускал, что рост может составить 2%.

В целом большинство экспертов прогнозирует слабый рост российской экономики в ближайшие годы. Росту мешают накопившиеся структурные проблемы, которые требуют проведения реформ.

Сейчас разрабатывается несколько программ реформирования российской экономики. Одной из основных считается программа, которую разрабатывает Центр стратегических разработок бывшего министра финансов Алексея Кудрина.

Кудрин представил ее в январе в ходе Гайдаровского форума. Российские чиновники, которые посетили презентацию, в целом согласились с его ключевыми заявлениями.

Однако многие эксперты полагают, что в реальности вероятность проведения структурных реформ небольшая.

В последнем прогнозе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России и Института Гайдара говорится, что реформ в российской экономике в ближайшие два года ждать не стоит.

Экономисты полагают, что темпы роста будут полностью зависеть от динамики цен на нефть.