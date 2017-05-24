Второму участнику митинга 26 марта дали полтора года колонии

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bbcrussian.com
среда, 24 мая 2017 г. 15:53
Тверской районный суд Москвы приговорил столяра из Люберец Александра Шпакова к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении за нападение на полицейского во время антикоррупционного митинга 26 марта.
© AFP / Scanpix

Прокурор просил для участника акции "Он вам не Димон" два года лишения свободы.

Шпаков, признанный виновным по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса России, признал вину.

Шпакова обвинили в том, что он несколько раз ударил кулаком в лицо командира 1-го батальона 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД Москвы подполковника Валерия Гоникова, когда пытался открыть дверь автозака с задержанными.

Гоников в суде принял извинения Шпакова и заявил, что не настаивает на наказании, связанном с лишением свободы.

Шпаков ранее в интервью телеканалу "Дождь" отвергал все обвинения и утверждал, что следователи предлагали ему признать вину.

Шпаков - один из пяти участников акции 26 марта, в отношении которых возбуждены уголовные дела. Кроме него, в применении насилия к сотруднику полиции подозревают Андрея Косых и Станислава Зимовца. Зимовец свою вину не признает, расследование дела Косых не завершено.

Четвертого участника - 28-летнего актера Юрия Кулия - приговорили к восьми месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Сам Кулий заявил, что совершил "нехороший поступок", и извинился перед потерпевшим бойцом нацгвардии.

Его дело рассматривалось в особом порядке - без допроса свидетелей и исследования доказательств, поскольку он пошел на сделку со следствием и полностью признал вину.

Об уголовном деле в отношении еще одного участника акции стало известно только 24 марта. Им стал Дмитрий Крепкин, которого, как оказалось, арестовали еще 18 марта.

26 марта в Москве и других городах России прошли антикоррупционные митинги, инициатором которых стал оппозиционер Алексей Навальный.

Поводом для массовых протестов стало расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Навального в отношении российского премьера Дмитрия Медведева. В фильме ФБК "Он вам не Димон" Навальный заподозрил Медведева в коррупции.

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