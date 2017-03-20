Все претенденты на пост главы Российской академии наук сняли свои кандидатуры

Все три претендента на должность президента Российской академии наук (РАН) сняли свои кандидатуры с выборов, передает корреспондент Дождя.

На этот пост претендовали действующий глава академии Владимир Фортов, председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислав Панченко и директор Института молекулярной биологии Александр Макаров.

На общем собрании РАН главный ученый секретарь Президиума академии Михаил Пальцев заявил, что все кандидаты отказываются от участия в выборах. Макаров и Панченко подтвердили это. Фортов отметил, что не может оставаться безальтернативным кандидатом, поэтому тоже снял свою кандидатуру. Он предложил перенести выборы на полгода.

Накануне Макаров и Панченко провели встречу, на которой обсудили процедуру проведения выборов в президенты РАН. Он считают, что в действующих правилах существуют неурегулированные вопросы, которые могут поставить под сомнение результаты выборов.

Ранее группа академиков предложила перенести выборы президента РАН из-за проблем с процедурой их проведения. По их мнению, «в уставе четко не прописана процедура избрания президента академии», поэтому его сначало необходимо переписать, а потом вернуться к выборам.