Врио губернатора Калининградской области уличили в использовании символики неонацистов

 (19)
ru.DELFI.lt
вторник, 10 января 2017 г. 18:44
Временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов надел на интервью куртку с эмблемой, которую используют в среде неонацистов. На это обратил внимание автор Telegram-канала «Методичка», пишет znak.com.
© Scanpix

Нашивки на куртке можно увидеть на фото, сделанных журналистами издания «Новый Калининград», которые вместе с губернатором в выходной день ездили по региону (пройдите по ссылке, чтобы посмотреть фото; издание возражает против их перепечатки). На верхней нашивке сделана надпись «Россия». Нашивка исполнена в цветах российского флага, однако они идут не в том порядке, что на флаге РФ.

«Цвета флага России не перепутаны, порядок правильный – это официальный флаг протектората Богемии и Моравии, который был образован во время нацистской оккупации Чехословакии», — говорится в Telegram-канале.

Под этой нашивкой расположена еще одна. По данным автора сообщения, на ней изображен 15-летний стрелок из московского метро Андрей Паршин, который в 2013 году вместе с отцом расстрелял из травматического пистолета уроженца Дагестана, «избежал тюремного срока и стал кумиром российских неонацистов». Нашивка часто используется на куртках милитари-стиля, в интернет-магазинах она известна под названием No Tolerance.

Отметим, что обязанности губернатора Калининградской области 30-летний Алиханов исполняет с октября прошлого года. Ранее он возглавлял правительство региона. Предшественник Алиханова на губернаторском посту Евгений Зиничев покинул кресло, поруководив областью всего лишь два с небольшим месяца.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

В центре Москвы задержан подозреваемый в стрельбе из автомата (1)

В центре Москвы задержан подозреваемый в стрельбе из автомата
Столичные полицейские задержали подозреваемого в стрельбе из автомата в центре Москвы, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирины Волк.

ПАРНАС потребовал от суда отменить результаты думских выборов 2016 года (8)

Rusijos Dūma
Оппозиционная партия ПАРНАС, набравшая на прошедших 18 сентября 2016 года выборах в Госдуму около 0,7% голосов, обратилась в Верховный суд с требованием отменить результаты этих выборов в связи с целым рядом ошибок при их утверждении. О поданном иске сообщается во вторник, 10 января, на сайте партии. В тот же день сообщение о производстве по этому гражданскому делу появилось на сайте суда.

Врио губернатора Калининградской области уличили в использовании символики неонацистов (19)

Врио губернатора Калининградской области уличили в использовании символики неонацистов
Временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов надел на интервью куртку с эмблемой, которую используют в среде неонацистов. На это обратил внимание автор Telegram-канала «Методичка», пишет znak.com.

Протодьякон Кураев "разоблачил" первоклассника, восхитившего патриарха (8)

Протодьякон Кураев разоблачил первоклассника, восхитившего патриарха
Первоклассник московской школы N2083 Гриша Ворончев, восхитивший Патриарха Московского и всея Руси Кирилла своем отказом от поездки на спортивные сборы в Европу ради молитв во время Страстной седмицы, оказался сыном начальника отдела обеспечения государственных закупок управления имущественного комплекса и капитального строительства Росспорта Александра Ворончева.

Российская армия может остаться без ракетных комплексов "Ярс (64)

Российская армия может остаться без ракетных комплексов Ярс
Из-за тяжелой экономической ситуации Подольский электромеханический завод (ПЭМЗ) не может своевременно поставить оборудование для ракетных комплексов «Ярс».
Facebook друзья
Rambler's Top100