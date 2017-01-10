Врио губернатора Калининградской области уличили в использовании символики неонацистов

Нашивки на куртке можно увидеть на фото, сделанных журналистами издания «Новый Калининград», которые вместе с губернатором в выходной день ездили по региону (пройдите по ссылке, чтобы посмотреть фото; издание возражает против их перепечатки). На верхней нашивке сделана надпись «Россия». Нашивка исполнена в цветах российского флага, однако они идут не в том порядке, что на флаге РФ.

«Цвета флага России не перепутаны, порядок правильный – это официальный флаг протектората Богемии и Моравии, который был образован во время нацистской оккупации Чехословакии», — говорится в Telegram-канале.

Под этой нашивкой расположена еще одна. По данным автора сообщения, на ней изображен 15-летний стрелок из московского метро Андрей Паршин, который в 2013 году вместе с отцом расстрелял из травматического пистолета уроженца Дагестана, «избежал тюремного срока и стал кумиром российских неонацистов». Нашивка часто используется на куртках милитари-стиля, в интернет-магазинах она известна под названием No Tolerance.

Отметим, что обязанности губернатора Калининградской области 30-летний Алиханов исполняет с октября прошлого года. Ранее он возглавлял правительство региона. Предшественник Алиханова на губернаторском посту Евгений Зиничев покинул кресло, поруководив областью всего лишь два с небольшим месяца.