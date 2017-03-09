Возможному соучастнику нападения на "Норд-Ост" запросили 23 года

bbcrussian.com
четверг, 9 марта 2017 г. 15:20
Обвинение запросило 23 года колонии строгого режима для Хасана Закаева, обвиняемого в соучастии в теракте в театральном центре на Дубровке.
Nord-Ost
© RIA / Scanpix

Закаев обвиняется в участии в преступном сообществе, убийстве и покушениях на убийства, в терроризме и пособничестве захвату заложников, а также в незаконном обороте оружия.

По версии обвинения, Закаев перевозил оружие и взрывные устройства для террористов на Дубровке, а также для подготовки взрыва рядом с одним из московских "Макдоналдсов", в результате которого один человек погиб и десятки пострадали.

Закаев был задержан в 2014 году, когда, по версии следствия, по поддельным документам пересек границу Херсонской области и Крыма.

Ранее Закаев признавал вину только в том, что доставлял в Москву оружие и взрывные устройства, которые были использованы террористами. Он говорил, что не знал об их планах и не причастен к самим терактам.

23 октября 2002 года преступники захватили здание театрального центра на Дубровке, где шел мюзикл "Норд-Ост". Они требовали вывода федеральных сил из Чечни. 26 октября спецназ ФСБ пошел на штурм центра. При этом предварительно в здание закачали неизвестный газ.

В результате были убиты все 40 захватчиков театрального центра. Однако помимо них погибли и более 100 заложников. По официальным данным, скончались 130 мирных граждан. Представители потерпевших заявляли о 174 жертвах. Причиной их смерти стал газ.

В ходе суда над Закаевым потерпевшие заявляли ходатайства о том, чтобы обнародовать состав газа, но оно было отклонено.

Ранее по делу к срокам от 8,5 до 22 лет лишения свободы были приговорены шестеро сообщников террористов.

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