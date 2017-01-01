Возбуждено дело в связи с нападением на бойца Мирзаева

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NEWSru.com
воскресенье, 1 января 2017 г. 18:02
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на спортсмена Расула Мирзаева в Москве: в этом подозревают троих мужчин, которые проникли к нему в квартиру на улице Восточная. Мирзаева избили, в него несколько раз стреляли из травматического пистолета. После операции его жизнь вне опасности.
Rasulas Mirzajevas
© RIA/Scanpix

"Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью") и ч. 2 ст. 139 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности жилища")", - сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК РФ по Москве.

По версии следствия, ночью 31 декабря 2016 года в квартиру одного из жилых домов по улице Восточная в Москве проникли трое неизвестных. "Они избили 30-летнего мужчину, используя в качестве орудия преступления, предположительно, травматический пистолет. После нападения неизвестные скрылись. В результате потерпевший был госпитализирован", - сообщили в ГСУ.

Там не стали уточнять имя пострадавшего. Однако источник в правоохранительных органах указал, что речь идет именно о нападении на Мирзаева.

В настоящее время следователи устанавливают возможных подозреваемых.

В августе 2011 года боец смешанных единоборств Расул Мирзаев в ходе конфликта в центре Москвы у ночного клуба "Гараж" ударил студента Ивана Агафонова, который после этого был госпитализирован и спустя несколько дней скончался, не приходя в сознание. Замоскворецкий суд Москвы 27 ноября 2012 года приговорил Мирзаева к двум годам ограничения свободы, признав его виновным в причинении смерти по неосторожности и освободив спортсмена из-под стражи в зале суда. В январе 2013 года Мосгорсуд оставил в силе приговор Мирзаеву, отклонив жалобу родственников Агафонова, которые сочли решение Замоскворецкого суда необоснованно мягким.

NEWSru.com
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Россия

Возбуждено дело в связи с нападением на бойца Мирзаева (5)

Rasulas Mirzajevas
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на спортсмена Расула Мирзаева в Москве: в этом подозревают троих мужчин, которые проникли к нему в квартиру на улице Восточная. Мирзаева избили, в него несколько раз стреляли из травматического пистолета. После операции его жизнь вне опасности.

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