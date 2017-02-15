Володин прокомментировал слова Милонова о "варивших христиан" предках петербургских депутатов

Телеканал "Дождь"
среда, 15 февраля 2017 г. 11:21
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин назвал недопустимыми оскорбления, затрагивающие национальные чувства, передает «Интерфакс».
© Sputnik

Таким образом он прокомментировал слова депутата Госдумы Виталия Милонова о том, что предки депутатов Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского и Максима Резника «варили христиан в котлах и отдавали на растерзание зверям».

«Что же касается любых напряжений, особенно в таких деликатных сферах, на мой взгляд, они недопустимы, и мы будем делать все, чтобы они не возникали», — сказал Володин.

Он также сказал, что посол Израиля в России еще не обращался к нему с инициативой о встрече по поводу высказывания Милонова.

Милонов сделал заявление о предках Вишневского и Резника после прошедшего 12 февраля крестного хода возле Исаакиевского собора.

Вишневский и Резник активно выступают против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Они входят в число активистов, которые в январе подали иск о незаконности передачи собора.

Телеканал "Дождь"
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Володин прокомментировал слова Милонова о "варивших христиан" предках петербургских депутатов

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