Володин поддержал перенос выборов президента на день аннексии Крыма

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bbcrussian.com
вторник, 7 марта 2017 г. 11:30
Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин высказался в поддержку переноса президентских выборов 2018 года на 18 марта - дату подписания договора о присоединении к России украинского полуострова Крым, днем ранее признанного Россией независимым государством.
© Sputnik

"Это воскресный день, и это тот день, на который может быть назначено голосование в соответствии с нашим законодательством. А то, что этот день совпадает с замечательным праздником, который мы отмечаем уже несколько лет, - это очень хорошо", - заявил Володин в разговоре с агентством "Интерфакс".

Законопроект о переносе грядущих выборов был внесен в Госдуму 3 марта. Автор инициативы - председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

17 марта 2014 года российский президент Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым независимым государством на основании проведенного в Крыму при присутствии российских войск референдума.

На следующий день, 18 марта, "республика Крым" подписала с Москвой договор о присоединении к России. В составе Российской Федерации образовались новые субъекты - Республика Крым и город федерального значения Севастополь. 18 марта провозглашено в России федеральным праздником.

Многие страны считают референдум о провозглашении независимости Крыма незаконным, а последующее присоединение Крыма к России - аннексией. После крымских событий Европа и США ввели в отношении России экономические санкции, которые действуют до сих пор.

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