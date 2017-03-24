Володин назвал Украину скатывающейся к "террористическому государству"

Так он прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко, который назвал убийство экс-депутата Дениса Вороненкова в Киеве «актом государственного терроризма со стороны России».

Он отметил, что высказывать точку зрения по таким вопросам нужно только после доклада спецслужб. Однако по его словам на Украине это «вряд ли возможно».

«Потому что Украина все больше скатывается к террористическому государству, где закон уже не действует, и эти заявления — это какая-то агония. Зачем она?», — сказал председатель Госдумы.

По словам Володина, расследование убийства «вряд ли будет объективным».

«Поэтому все заявления, сделанные моментально, — это попытка, с одной стороны, переложить вину на кого-то, с другой стороны, это все говорит о том, что возможна какая-то инсценировка»,— добавил он.

Бывший депутат КПРФ Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Охранник экс-депутата выстрелил в нападавшего, от ранений киллер позже скончался в реанимации. Суд Украины завел дело по статье об умышленном убийстве.

Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство «актом государственного терроризма со стороны России». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что эти «измышления» абсурдны. По его словам, Украина не смогла обеспечить безопасность Вороненкова.

Источники Life и украинского издания «Обозреватель» назвали убийцей Вороненкова 28-летнего Павла Паршова. «Обозреватель» опубликовал фото предполагаемого киллера, которое размещено на сайте МВД в разделе о розыске.

Ранее полиция Украины рассказала, что предполагаемый убийца был гражданином Украины. По данным источника «РБК Украина», в вещах нападавшего нашли удостоверении участника боевых действий Национальной гвардии Украины.