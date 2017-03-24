Володин назвал Украину скатывающейся к "террористическому государству"

 (6)
Телеканал "Дождь"
пятница, 24 марта 2017 г. 11:30
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Украина «скатывается к состоянию террористического государства», передает ТАСС.
© Reuters/Scanpix

Так он прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко, который назвал убийство экс-депутата Дениса Вороненкова в Киеве «актом государственного терроризма со стороны России».

Он отметил, что высказывать точку зрения по таким вопросам нужно только после доклада спецслужб. Однако по его словам на Украине это «вряд ли возможно».

Статьи по теме:
Порошенко: убийство Вороненкова - терроризм со стороны России  (295)
Кремль возложил ответственность за убийство Вороненкова на Украину  (8)

«Потому что Украина все больше скатывается к террористическому государству, где закон уже не действует, и эти заявления — это какая-то агония. Зачем она?», — сказал председатель Госдумы.

По словам Володина, расследование убийства «вряд ли будет объективным».

«Поэтому все заявления, сделанные моментально, — это попытка, с одной стороны, переложить вину на кого-то, с другой стороны, это все говорит о том, что возможна какая-то инсценировка»,— добавил он.

Бывший депутат КПРФ Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Охранник экс-депутата выстрелил в нападавшего, от ранений киллер позже скончался в реанимации. Суд Украины завел дело по статье об умышленном убийстве.

Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство «актом государственного терроризма со стороны России». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что эти «измышления» абсурдны. По его словам, Украина не смогла обеспечить безопасность Вороненкова.

Источники Life и украинского издания «Обозреватель» назвали убийцей Вороненкова 28-летнего Павла Паршова. «Обозреватель» опубликовал фото предполагаемого киллера, которое размещено на сайте МВД в разделе о розыске.

Ранее полиция Украины рассказала, что предполагаемый убийца был гражданином Украины. По данным источника «РБК Украина», в вещах нападавшего нашли удостоверении участника боевых действий Национальной гвардии Украины.

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Число недовольных контрсанкциями в России выросло почти в три раза (5)

Число недовольных контрсанкциями в России выросло почти в три раза
Количество россиян, выступающих против продовольственных запретов, выросло за два с половиной года с 9% до 24%. Об этом сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Марин Ле Пен обсудила с Путиным международный терроризм (2)

Marine Le Pen
Кандидат в президенты Франции от "Национального фронта" Марин Ле Пен встретилась в Кремле с президентом России Владимиром Путиным и обсудила с ним перспективы совместной борьбы с терроризмом.

В Чечне шесть бойцов Росгвардии погибли при нападении боевиков (7)

В Чечне шесть бойцов Росгвардии погибли при нападении боевиков
В результате нападения боевиков на воинскую часть Росгвардии в Чечне погибли шесть военнослужащих. Все нападавшие убиты.

Володин назвал Украину скатывающейся к "террористическому государству" (6)

Володин назвал Украину скатывающейся к террористическому государству
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Украина «скатывается к состоянию террористического государства», передает ТАСС.

Большинство россиян выступают против монархии и за демократию (11)

Nikolajus II (kairėje)
Противники монархии объясняли свою позицию тем, что они - за демократические принципы. Сторонники монархии хотят большей стабильности и того, чтобы у власти был один человек.
Facebook друзья
Rambler's Top100