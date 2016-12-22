Володин: Навальному не стоит мечтать о президентских выборах

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bbcrussian.com
четверг, 22 декабря 2016 г. 11:55
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что вопрос об участии Алексея Навального в выборах президента России - это "тема, которой нет".
© Reuters/Scanpix

Володин, общаясь с журналистами, выразил удивление тем, что Навальный в принципе об этом думает.

"Законы надо читать, он же юрист", - посоветовал спикер. Он сказал, что намерения Навального должны лежать, в первую очередь, на основании закона.

"И если закон ему позволяет, тогда можно на этот счет рассуждать, а когда закон не позволяет - зачем людей-то вводить в заблуждение?" - задался вопросом Володин.

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"Если закон у нас сегодня соблюдается, тогда надо исходить из этого. Тогда ему надо мечтать о другом, а не о выборах", - сказал спикер Госдумы.

В тоже время Володин заявил об отсутствии президентских амбиций у него самого. "Есть кандидат, и мы будем его поддерживать", - пояснил спикер.

Назвать имя кандидата он отказался, но уточнил, что речь идет о "самом популярном человеке в стране, самом уважаемом человеке в мире", который "своим трудом и своим служением стране доказал, что он многое может сделать для России".

Оппозиционный политик Алексей Навальный 13 декабря заявил о намерении бороться за пост президента на выборах 2018 года.

Навальный осужден условно по так называемому делу "Ив Роше" по статье средней тяжести, что согласно российским законам не препятствует его выдвижению в президенты.

Также он был осужден по тяжкой статье по делу "Кировлеса" однако после успешного обжалования в Европейскому суде приговор был отменен Верховным судом России, а дело отправлено на новое рассмотрение, которое идет сейчас.

Действующий президент России Владимир Путин пока не дал ответа на вопрос, будет ли он баллотироваться на грядущих президентских выборах. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал этот вопрос преждевременным.

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