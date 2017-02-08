Внезапная проверка: ПВО Москвы приведена в высшую боеготовность

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NEWSru.com
среда, 8 февраля 2017 г. 11:55
Части ПВО, несущие боевое дежурство по противовоздушной обороне Москвы и центрального промышленного района, приведены в высшую боеготовность, сообщило в ночь на среду Минобороны России.
© Shutterstock nuotr.

В Воздушно-космических силах началась очередная внезапная проверка, пишет newsru.com

В рамках проверки для выполнения задач по противовоздушной обороне к несению боевого дежурства приступили полные боевые расчеты, цитирует "Интерфакс" сообщение департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В рамках внезапной проверки боеготовности Воздушно-космических сил воинские части и подразделения соединений ПВО, несущих боевое дежурство по противовоздушной обороне Москвы и центрального промышленного района, приведены в высшие степени боевой готовности", - говорится в пресс-релизе.

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Личный состав дивизионов С-300, С-400 и "Панцирь-С" поднят по тревоге и приступил к совершению маршей на запасные позиции и к местам погрузки техники на железнодорожные платформы для убытия в назначенные районы. "Расчеты отработали нормативы по преодолению участков зараженной местности, отражению нападения разведывательно-диверсионных групп и преодолению труднопроходимых районов местности", - отмечается в сообщении.

После прибытия в назначенные районы расчеты РЛС и ЗРС приступят к развертыванию техники, проведению контроля функционирования аппаратуры и заступят на боевое дежурство.

NEWSru.com
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