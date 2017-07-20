Власти США оштрафовали ExxonMobil за сделки с Сечиным

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bbcrussian.com
четверг, 20 июля 2017 г. 18:28
Департамент американского министерства финансов по контролю за иностранными активами оштрафовал нефтяную компанию ExxonMobil на 2 млн долларов за сделки, который она заключила с главой российской компании "Роснефть" Игорем Сечиным, находившимся в момент подписания договоров под санкциями США.
Igor Sechin
© RIA/Scanpix

В сообщении на сайте минфина США говорится, что примерно между 14 мая и 23 мая 2014 года руководители подконтрольных ExxonMobil американских предприятий подписали с Сечиным восемь контрактов, связанных с нефтегазовыми проектами в России.

На тот момент Сечин уже был включен в созданный за месяц до этого санкционный список: он попал в него 28 апреля 2014 года. Возглавляемая им компания "Роснефть" тоже попала в этот список, но уже после заключения договоров - 16 июля 2014 года.

Председателем совета директоров ExxonMobil на момент заключения сделок был Рекс Тиллерсон, который теперь стал госсекретарем США. Тиллерсон был известен хорошими отношениями с российским бизнесом.

Еще в 1990-х годах он был представителем ExxonMobil в России. Газета Guardian утверждает, что с тех же времен Тиллерсон лично знаком с Сечиным. В 2011 году ExxonMobil и "Роснефть" заключили соглашение, давшее американской компании доступ к нефти в российской части Арктики в обмен на инвестиции. Этот контракт был заморожен после введения Вашингтоном санкций против России.

Тиллерсон был известен как противник этих санкций. Во многом из-за этого и из-за слухов о хороших отношения Тиллерсона с Россией и с ее президентом Владимиром Путиным, от которого он даже получил орден, многие американцы настороженно отнеслись к его назначению госсекретарем.

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