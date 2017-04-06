Власти Петербурга обезвредили бомбу в жилом доме

Взрывное устройство обезврежено в жилом доме в Санкт-Петербурге, сообщил глава администрации Невского района города Константин Серов.

В связи с обнаружением взрывного устройства задержаны несколько человек.

"Взрывное устройство найдено, оно обезврежено", - цитирует Серова ТАСС.

"Дана команда заселять жителей, до 7 этажа все обезврежено", - добавил он, уточнив, что на 8 и 9 этажах еще работают следователи.

Со слов Серова, после обнаружения устройства задержаны несколько подозреваемых. "Сопротивления они не оказывали", - уточнил глава района.

Ранее стало известно, что жильцы дома на Товарищеском проспекте в Петербурге эвакуированы из-за того, что в одном из жилых помещений обнаружен подозрительный предмет.

Издание "Фонтанка" сообщает о задержании нескольких человек при обысках в доме.

В понедельник днем в Санкт-Петербурге в вагоне поезда в перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт" прогремел взрыв.

По последним данным, в результате взрыва на месте погибли 11 человек, затем еще трое скончались в больницах. Около 50 пострадавших находятся в больнице.

Позднее на станции метро "Площадь Восстания" было обнаружено самодельное взрывное устройство, его удалось обезвредить.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "теракт". В городе объявлен трехдневный траур.

Во вторник следователи подтвердили, что человек, совершивший взрыв в метро, - это Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения. Пока никто не взял на себя ответственность за организацию взрыва.