Власти Москвы выиграли первый суд по программе реновации

Мосгорсуд отклонил первый иск по программе реновации, поданный к властям столицы. Житель Москвы Александр Пархоменко, в частности, пытался оспорить установленный порядок голосования по включению домов в программу.

По словам руководителя пресс-службы суда Ульяны Солоповой, истец оспаривал полномочия столичных властей на принятие соответствующих нормативно-правовых актов, а также форму выявления и учета мнения населения по вопросам реализации программы по сносу домов.

Пархоменко указывал, что оспариваемое постановление не соответствует нормативно-правовым актам, имеющим большую юридическую силу, а именно: международным актам, российской конституции, а также гражданскому, жилищному и земельному кодексам России.

Однако в итоге суд отказался удовлетворить иск, отметила Солопова. Она добавила, что в настоящее время в производстве Мосгорсуда находятся еще четыре аналогичных административных исковых заявления.

14 июня Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о сносе хрущевок в Москве. Рассмотрение документа проходило на фоне акций протеста.

17 июня московские власти подвели итоги голосования по проекту программы реновации в системе "Активный гражданин" и центрах госуслуг. Согласно данным, опубликованным на сайте правительства Москвы, за снос проголосовали жители 4079 домов, то есть 90% всех участников голосования.

Совет Федерации рассмотрит проект о реновации 28 июня. После этого московские власти должны утвердить список сносимых домов с учетом результатов голосования.