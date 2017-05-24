Власти Москвы не прояснили ситуацию вокруг театра Серебренникова

Ситуация с обысками в руководимом Кириллом Серебренниковым "Гоголь-центре" 23 мая не имеет прямого отношения к деятельности театра и департамента культуры Москвы, заявил в интервью "Интерфаксу" в среду, 24 мая, глава департамента Александр Кибовский.

Он рекомендовал не поддаваться на эмоции и дождаться разъяснения правоохранительных органов.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать действия следственных органов, сообщив, что в Кремле нет информации о каких-либо процессуальных нарушениях и бесцеремонных действиях во время обысков в "Гоголь-центре".

Первые задержания

По утверждению Следственного комитета, обыски у художественного руководителя "Гоголь-центра" связаны с расследованием уголовного дела о хищении крупной суммы, которая была выделена из бюджета основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Следствие оценивает предварительный размер ущерба в 200 млн рублей.

В рамках этого дела уже задержаны бывший главный директор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева. Сам Кирилл Серебренников фигурирует в качестве свидетеля.

Гендиректор Большого театра: Художник за деньги не отвечает

В связи с ситуацией вокруг "Гоголь-центра" генеральный директор Большого театра Владимир Урин написал Владимиру Путину письмо, в котором указал, что Серебренников - художник, не отвечающий за финансовую составляющую. Урин выразил надежду на то, что расследование будет идти с предельным уважением к человеку, имеющему мировое имя.

В интервью "Интерфаксу" Урин заявил, что ряд СМИ, не имея достаточной информации, создали впечатление, будто Кирилл Серебренников является главным виновником "этой финансовой разборки".