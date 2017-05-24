Власти Москвы не прояснили ситуацию вокруг театра Серебренникова

 (1)
Deutsche Welle
среда, 24 мая 2017 г. 16:29
Ситуация с обысками в руководимом Кириллом Серебренниковым "Гоголь-центре" 23 мая не имеет прямого отношения к деятельности театра и департамента культуры Москвы, заявил в интервью "Интерфаксу" в среду, 24 мая, глава департамента Александр Кибовский.
© Reuters/ Scanpix

Он рекомендовал не поддаваться на эмоции и дождаться разъяснения правоохранительных органов.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать действия следственных органов, сообщив, что в Кремле нет информации о каких-либо процессуальных нарушениях и бесцеремонных действиях во время обысков в "Гоголь-центре".

Первые задержания

По утверждению Следственного комитета, обыски у художественного руководителя "Гоголь-центра" связаны с расследованием уголовного дела о хищении крупной суммы, которая была выделена из бюджета основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Следствие оценивает предварительный размер ущерба в 200 млн рублей.

В рамках этого дела уже задержаны бывший главный директор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева. Сам Кирилл Серебренников фигурирует в качестве свидетеля.

Гендиректор Большого театра: Художник за деньги не отвечает

В связи с ситуацией вокруг "Гоголь-центра" генеральный директор Большого театра Владимир Урин написал Владимиру Путину письмо, в котором указал, что Серебренников - художник, не отвечающий за финансовую составляющую. Урин выразил надежду на то, что расследование будет идти с предельным уважением к человеку, имеющему мировое имя.

В интервью "Интерфаксу" Урин заявил, что ряд СМИ, не имея достаточной информации, создали впечатление, будто Кирилл Серебренников является главным виновником "этой финансовой разборки".

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Миронов передал Путину письмо в защиту Серебренникова

Миронов передал Путину письмо в защиту Серебренникова
Художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов передал российскому президенту Владимиру Путину письмо от театральных деятелей и кинематографистов в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова.

Власти Москвы не прояснили ситуацию вокруг театра Серебренникова (1)

Власти Москвы не прояснили ситуацию вокруг театра Серебренникова
Ситуация с обысками в руководимом Кириллом Серебренниковым "Гоголь-центре" 23 мая не имеет прямого отношения к деятельности театра и департамента культуры Москвы, заявил в интервью "Интерфаксу" в среду, 24 мая, глава департамента Александр Кибовский.

В Москве скончался внук Сталина режиссер Бурдонский (5)

В Москве скончался внук Сталина режиссер Бурдонский
В Москве в возрасте 75 лет скончался Александр Бурдонский — театральный режиссер-постановщик, народный артист России, внук Иосифа Сталина, передает РИА "Новости".

Второму участнику митинга 26 марта дали полтора года колонии (3)

Второму участнику митинга 26 марта дали полтора года колонии
Тверской районный суд Москвы приговорил столяра из Люберец Александра Шпакова к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении за нападение на полицейского во время антикоррупционного митинга 26 марта.

Усманов сравнил Навального с Шариковым в новом видеообращении (12)

Усманов сравнил Навального с Шариковым в новом видеообращении
Российский бизнесмен Алишер Усманов записал новое обращение к Алексею Навальному. Бизнесмен вновь обвинил оппозиционера во лжи, а также сравнил его с Полиграфом Шариковым, героем повести "Собачье сердце" Михаила Булгакова.
Facebook друзья
Rambler's Top100