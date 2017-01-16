Власти Москвы издадут комикс с героями русских сказок для мигрантов

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Телеканал "Дождь"
понедельник, 16 января 2017 г. 18:55
Московский департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма заказал разработку и распространение методички «О правилах поведения мигранта в городе Москве».
© Sputknik/Scanpix

Извещение об открытом конкурсе опубликовали в октябре на сайте госзакупок. Первой документ обнаружила Русская служба Би-би-си.

Согласно техническому заданию, в методичке будет содержаться информация об истории столицы, правовые рекомендации, инструкция по общению с органами власти города, а также информационно-экскурсионные материалы.

Власти города ожидают, что создание и распространение методички приведет в том числе к «снижению уровня напряженности среди москвичей и внутри среды мигрантов», говорится в документе.

Открытый конкурс выиграла Региональная общественная организация «Поддержки трудящихся мигрантов Москвы». Она выполнила работу за семь миллионов рублей. К концу декабря она подготовила 100-страничную иллюстрированную брошюру тиражом 50 тысяч экземпляров на русском языке.

Руководитель общественной организации Александр Калинин сообщил Би-би-си, что департамент национальной политики запустит проект на этой неделе и начнет распространение памятки. Изданию удалось ознакомиться с брошюрой.

«Среди героев три богатыря, которые олицетворяют правоохранительные органы, Василиса Премудрая, Снегурочка, Купава, Юрий Долгорукий, Кащей Бессмертный и так далее», — отмечает издание.

Калинин пояснил, что героев выбрали члены специальной комиссии при совете по делам национальностей при департаменте нацполитики. Изначально героев русских сказок хотели совместить с героями сказок стран СНГ, но отказались от этой идеи, потому что тогда персонажей в комиксе было бы слишком много.

Телеканал "Дождь"
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