Власти Кирибати отказались создать у себя "альтернативную Россию"

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bbcrussian.com
понедельник, 27 февраля 2017 г. 14:55
Власти Кирибати отвергли предложение бизнесмена и лидера Монархической партии России Антона Бакова о создании на трех принадлежащих им необитаемых островах в Тихом океане"альтернативной России", сообщает Радио Новой Зеландии.
© Reuters

Ранее стало известно, что Баков, который раньше был депутатом Госдумы, предложил инвестировать в экономику островного государства 350 млн долларов, чтобы воссоздать на трех островах империю Романовых.

Правительство Кирибати заявило, что оно не готово уступать суверенные права на свои острова.

Это решение было принято после того, как предложение бизнесмена проанализировала комиссия по иностранным инвестициям и дала на него отрицательный отзыв.

Жена Бакова Марина в январе объяснила, что ее муж стремится воссоздать империю Романовых, так как этого хочет "большое число российских патриотов, которые недовольны режимом [президента России Владимира] Путина".

В апреле 2014 Монархическая партия России провозгласила российским императором Николая Кирилловича Лейнингена-Романова. По словам Баковой, наследник престола Николай III также хочет воссоздать империю в Тихом океане.

Баков ранее предпринимал попытки восстановить российскую монархию на Островах Кука в Полинезии, а также в Черногории.

Баков был избран в Госдуму в 2003 году от "Партии Возрождения России". После этого Баков перешел в партию "Союз правых сил" и руководил избирательными кампаниями СПС в 2004-2007 годах.

В 2012 году он возглавил Монархическую партию России. Он неоднократно заявлял, что надеется на восстановление монархического строя в России.

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