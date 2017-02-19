Владимира Кара-Мурзу выписали из больницы и отправили за границу на реабилитацию

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NEWSru.com
воскресенье, 19 февраля 2017 г. 17:24
Журналист, координатор "Открытой России" Владимир Кара-Мурза - младший выписан из больницы и вылетел за границу для прохождения курса реабилитации, сообщил его адвокат Вадим Прохоров в Facebook.
Vladimir Kara-Murza

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА "Новости", что следователи проводят проверку по материалам СМИ о предполагаемом отравлении.

"Сегодня утром Владимир Кара-Мурза - младший вылетел за границу вместе с супругой Евгенией в сопровождении медика для прохождения курса реабилитации после повторного сильнейшего отравления (ранее несколько дней он находился в критическом состоянии комы). Диагноз в выписном эпикризе все тот же - "токсическое действие неустановленного вещества", - написал Прохоров. Где именно будет проходить реабилитация, он не уточнил.

Кара-Мурза - младший был госпитализирован в одну из московских больниц, где ему поставили диагноз "токсическое действие неустановленного вещества". Прохоров ранее уточнял, что состояние здоровья журналиста улучшилось после того, как ему заменили всю плазму крови. "Совершенно очевидно, что в крови было некое отравляющее вещество, которое находилось в сцепке с белками. Что это за вещество - нашим медикам установить не удалось. Посмотрим, что удастся установить в лабораториях Израиля и Страсбурга", - добавил он.

За последнее время для Кара-Мурзы-младшего это уже вторая госпитализация. В конце мая 2015 года журналиста в тяжелом состоянии увезли на скорой помощи с острой почечной недостаточностью. Журналист был в искусственной коме.

NEWSru.com
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