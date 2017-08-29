Владелец "дачи Путина" под Выборгом оказался собственником "родового дома" президента

Дом ему достался по наследству от отца, который умер в 2015 году, пишет издание «Собеседник». Сергей Руднов также владеет виллой Селлгрена в Выборге, которую, по данным Дождя, отреставрировали специально для визитов президента.

Как рассказывали изданию местные жители в 2007 году, дом номер 12 — тот самый «родовой дом Путина». Президент в книге «От первого лица» рассказывал, что в деревне Поминово познакомились его родители. Сейчас, согласно выписке из Росреестра, дом номер 12 принадлежит Руднову Сергею Олеговичу — полному тезке сына Олега Руднова, которого «Коммерсантъ» называл близким другом президента. Ему же через компанию «Север» принадлежит вилла Селлгрена — особняк из фильма «Шерлок Холмс» на острове Лодочном в Выборгском заливе.

На острове, по словам местных жителей и по данным источника Дождя, была построена резиденция лично для президента, и Путин посещал ее по крайней мере один раз.

Руднов-старший возглавлял компанию «Волна», принадлежавшую старому другу Путина виолончелисту Сергею Ролдугину. Руднов также тесно связан с банком «Россия», которым владеют друзья президента: Николай Шамалов, Юрий Ковальчук и Сергей Ролдугин. Банк и Руднов через компанию «Прибой» владели газетой «Санкт-Петербургские ведомости», чей набсовет ранее возглавлял Путин. А вместе с «Национальной медиагруппой» (НМГ) Ковальчука Руднов через компанию «Волна» владел «Пятым каналом». Сейчас НМГ принадлежит часть бывших медиа-активов Руднова.

Доля в акционерном капитале «Севера» Руднова также принадлежала Роману Степанову — бывшему совладельцу компании «Гора», которая, по данным «Делового Петербурга», управляла «Игорой». На этом курорте, как сообщал Reuters, отмечали свадьбу предполагаемая дочь Владимира Путина и сын Николая Шамалова Кирилл.

После смерти Олега Руднова в 2015 году его сын Сергей унаследовал бизнес отца. Ему также достался «родовой дом Путина», который Олег Руднов приобрел 11 лет назад, пишет «Собеседник». Предыдущая владельца продала дом после того, как управление делами президента предоставило ей новый, рассказывал изданию ее сосед Владимир Куварин.