"ВКонтакте" и "Одноклассники" ввели платную подписку на музыку

Социальные сети «В контакте», «Одноклассники» и «Мой мир» с 28 апреля вводят плату в размере 149 рублей в месяц за прослушивание музыки. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании Mail.ru Group, которая владеет этими соцсетями.

Газета отмечает, что возможность бесплатного прослушивания музыки останется, но будет доступна только при просмотре рекламы.

Слушать музыку можно будет и в десктопных версиях социальных сетей, и в мобильных приложениях. Однако в приложениях «ВКонтакте» и «Одноклассники» будет возможно только прослушивание онлайн. Сохранять и слушать треки в офлайне позволит приложение Boom. По словам близкого к компании источника, создание отдельного приложения для прослушивания музыки в офлайне было желанием правообладателей, потому что это особенная функция.

Представитель «ВКонтакте» Евгений Красников пояснил РБК, что объем показа рекламы будет зависеть от того, как часто пользователь слушает музыку в сосети. Он отметил, что некоторые пользователи могут даже не столкнуться с рекламными роликами.

«Ведомости» напоминают, что Mail.ru Group в прошлом году заключила соглашения с такими ведущими западными музыкальными компаниями, как Universal Music, Sony Music и Warner Music. Они предполагают, что Mail.ru Group платит за каждый проигранный в соцсети трек и процент дохода от рекламы.