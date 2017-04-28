"ВКонтакте" и "Одноклассники" ввели платную подписку на музыку

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Телеканал "Дождь"
пятница, 28 апреля 2017 г. 14:35
Социальные сети «В контакте», «Одноклассники» и «Мой мир» с 28 апреля вводят плату в размере 149 рублей в месяц за прослушивание музыки. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании Mail.ru Group, которая владеет этими соцсетями.
© Reuters/Scanpix

Газета отмечает, что возможность бесплатного прослушивания музыки останется, но будет доступна только при просмотре рекламы.

Слушать музыку можно будет и в десктопных версиях социальных сетей, и в мобильных приложениях. Однако в приложениях «ВКонтакте» и «Одноклассники» будет возможно только прослушивание онлайн. Сохранять и слушать треки в офлайне позволит приложение Boom. По словам близкого к компании источника, создание отдельного приложения для прослушивания музыки в офлайне было желанием правообладателей, потому что это особенная функция.

Представитель «ВКонтакте» Евгений Красников пояснил РБК, что объем показа рекламы будет зависеть от того, как часто пользователь слушает музыку в сосети. Он отметил, что некоторые пользователи могут даже не столкнуться с рекламными роликами.

«Ведомости» напоминают, что Mail.ru Group в прошлом году заключила соглашения с такими ведущими западными музыкальными компаниями, как Universal Music, Sony Music и Warner Music. Они предполагают, что Mail.ru Group платит за каждый проигранный в соцсети трек и процент дохода от рекламы.

Телеканал "Дождь"
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