"ВКонтакте" и "Одноклассники" ввели платную подписку на музыку

Газета отмечает, что возможность бесплатного прослушивания музыки останется, но будет доступна только при просмотре рекламы.
Слушать музыку можно будет и в десктопных версиях социальных сетей, и в мобильных приложениях. Однако в приложениях «ВКонтакте» и «Одноклассники» будет возможно только прослушивание онлайн. Сохранять и слушать треки в офлайне позволит приложение Boom. По словам близкого к компании источника, создание отдельного приложения для прослушивания музыки в офлайне было желанием правообладателей, потому что это особенная функция.
Представитель «ВКонтакте» Евгений Красников пояснил РБК, что объем показа рекламы будет зависеть от того, как часто пользователь слушает музыку в сосети. Он отметил, что некоторые пользователи могут даже не столкнуться с рекламными роликами.
«Ведомости» напоминают, что Mail.ru Group в прошлом году заключила соглашения с такими ведущими западными музыкальными компаниями, как Universal Music, Sony Music и Warner Music. Они предполагают, что Mail.ru Group платит за каждый проигранный в соцсети трек и процент дохода от рекламы.