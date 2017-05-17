ВИДЕО: Алексей Навальный ответил Алисе Вокс и рэперу Птахе

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Телеканал "Дождь"
среда, 17 мая 2017 г. 09:33
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный прокомментировал песню бывшей солистки «Ленинград» Алисы Вокс и трек рэпера Птахи, в которых те осудили вышедших на протесты школьников.
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Вокс в своей песне назвала их «малышами» и «марионетками», которым «кто-то пообещал горы золота и евро», а Птаха в треке «Свобода 2.017» читал, что протестующие вышли за «деньги дяди Сэма».

Навальный в ответном ролике в ироничной форме признает, что теперь «все потеряно», молодежь за него не проголосует и никто никогда не прислушается к его словам. «Ну что же, мы признаем, что все пропало. Очевидно, что божественные песни Вокс и Птахи всех переубедили. ФБК и Навальному ловить больше на ютюбе нечего», — написано в описании к ролику.

Политик также заявил, что за выпущенные артистами песни им заплатил Кремль. «Не подписывайтесь на наш канал, здесь хоть и говорят правду, но все бесполезно», — закончил ролик Навальный.

Клип рэпера Птахи на песню «Свобода 2.017» был опубликован на YouTube 26 апреля и к 16 мая набрал 713 тысяч просмотров. При этом 47 тысяч «дизлайков» («лайков» — 7000). Видеорядом к клипу стали в том числе кадры с несогласованной акции протеста в Москве 26 марта. «По-быстрому набросал, что думаю об этой движне. Я не за тех, я просто против этих», — написал тогда в инстаграме рэпер.

Бывшая солистка «Ленинграда», которая ушла из группы в марте прошлого года, выпустила клип «Малыши» 15 марта. За сутки его посмотрели почти 700 тысяч человек, при этом у видео около 100 тысяч «дизлайков» при 10 тысячах «лайков». Солист «Ленинграда» Сергей Шнуров раскритиковал как позицию Вокс, так и качество клипа с песней, которые он назвал халтурными.

Телеканал "Дождь"
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ВИДЕО: Алексей Навальный ответил Алисе Вокс и рэперу Птахе (5)

ВИДЕО: Алексей Навальный ответил Алисе Вокс и рэперу Птахе
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