ВИЧ-инфицированным россиянам разрешат усыновлять детей

Документ был подписан Медведевым 20 апреля, но на сайте правительстве на опубликован до сих пор, отмечает «Коммерсантъ». Источник газеты в правительстве сообщил, что он будет обнародован 2 мая. В Минздраве отказались давать комментарии до опубликования плана.

«В документе предусматривается, что ВИЧ-инфицированным разрешат усыновлять детей. Во-первых, это возможно, если человек принимает терапию. Кроме того, есть дети-отказники с ВИЧ-инфекцией. Почему же ВИЧ-инфицированный не может усыновить такого ребенка?» — рассказал знакомый с ходом обсуждения документа.

Соответствующие изменения в законы должны быть внесены не позднее второго квартала 2018 года, говорится в плане.

К третьему кварталу 2018 года планируется подготовить поправки, вводящие «запрет на распространение информации, призывающей к отказу от медосвидетельствования для выявления и лечения ВИЧ, и мер ответственности за ее распространение», отмечает издание.

В подписанном Медведевым документе также говорится о мерах социальной поддержки ВИЧ-инфицированных и борьбе с распространением болезни в местах лишения свободы.