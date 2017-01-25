Вице-спикера Госдумы призвали признать ошибку и извиниться

"То, что ответственный политик в такой ситуации должен сделать, это признать ошибку, что сказанное им неправильно, что такие вещи произносить не следовало и он такие взгляды не разделяет", - заявил глава департамента общественных связей ФЕОР Борух Горин сайту "Интерфакс-Религия" 25 сентября.

"Это такой минимальный вариант в цивилизованном обществе, где любой человек может совершить ошибку. Вопрос - как он может эту ошибку исправлять. Пока, мне кажется, Петр Толстой избрал самый неудачный способ взаимодействия со своей скандальной историей", - сказал Горин.

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"Он решил, что лучший способ защиты - это нападение. Не всегда. Он загоняет конфликт в еще более сложные рамки. Теперь, когда он пытается оскорблять всех людей, которые понимают несомненно и однозначно, что он сказал, он и выставляет себя в смешном виде, и ситуацию усложняет, и множит конфликтность", - указал собеседник агентства.

"Пытаться говорить, что черта оседлости - совсем не то, что все подумали, и непонятно, как они вдруг решили, что за чертой оседлости жили евреи, это как пытаться сказать: вы, ребята, все идиоты, и я вас буду крутить вокруг пальца. Это неверная позиция", - уверен Горин.

Замять конфликт уже не удастся

Замолчать ситуацию не удастся, потому что "рубикон уже перешли", подчеркнул он. Говоря о возможных вариантах разрешения конфликта, Горин указал, что есть еще вариант, когда человека, допустившего подобные высказывания, "просто исключают из партии".

"Третий вариант - средний: это попытка такого рода ситуацию разрешить, исправить нанесенный ущерб, а не просто отмежеваться. То есть политик, совершивший подобную политическую ошибку, делает что-то, чтобы ее исправить: приносит извинения, посещает какую-нибудь институцию, связанную с памятью жертв оскорбленной группы населения, совершает какие-то откровенные действия, которые являются жестом его раскаяния и признания ошибки", - перечислил представитель ФЕОР.

По его словам, когда один из высших государственных чиновников произносит подобные слова, это "взрывает ситуацию", и "позиция государственного чиновника, не будучи опровергнутой и осужденной, воспринимается как позиция государства".

В этом контексте Горин считает важной общественную реакцию на высказывание Толстого.

Днем ранее ФЕОР обвинила Толстого в подрыве межнационального мира в стране и нагнетание напряженности своими неумными словами и заявила, что ждет от него извинений. Также в ФЕОР призвали руководство нижней палаты парламента и партии "Единая Россия" отреагировать на слова Толстого.

"Подобные заявления обычно приходится слышать от безответственных разжигателей антисемитских кампаний, - заявил председатель ФЕОР Александр Борода. - Слова господина Толстого - это старый и лживый, как и все подобные истории, антисемитский миф".

В тот же день председатель Госдумы Вячеслав Володин, который не признал выпад своего заместителя однозначно антисемитским, заявил о готовности встретиться с руководством ФЕОР в связи с заявлениями Толстого, "если есть необходимость". Борода ответил, что готов к диалогу.

Однако пресс-секретарь Петра Толстого Екатерина Ларинина заявила позднее в тот же день журналистам, что извиняться ее шефу не за что: "Там нет признаков антисемитизма. То, что за уши пытаются притянуть "Эхо Москвы" и господин Носик... это вопросы к ним должны быть. Потому что там слова "еврей" даже не было".

Также она заявила: "За черту оседлости уже с конца XVIII века отправляли всех подряд: и каторжников, антигосударственных и антисоциальных личностей, цыган. Почему-то цыгане на уши не встали, все зэки страны на уши не встали... Те, кто разжигает это, им зачем-то было нужно вытащить именно евреев. Я считаю, нам извиняться не за что".

Толстой, выступая 23 января на пресс-конференции в информагентстве ТАСС в Москве, назвал споры по этому поводу и сбор подписей под петицией против передачи Исаакия в пользование РПЦ "напрасным трудом", попутно намекнув, "откуда ноги растут".

"Наблюдая за протестами вокруг передачи Исаакия, не могу не заметить удивительный парадокс: люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в семнадцатом году, сегодня их внуки и правнуки, работая в разных других очень уважаемых местах - на радиостанциях, в законодательных собраниях, продолжают дело своих дедушек и прадедушек", - сказал заместитель председателя Госдумы.

После возникшего резонанса Толстой, объясняя свои высказывания, написал в Facebook, что "только люди с больным воображением и не знающие истории своей страны" могут усмотреть в них "признаки антисемитизма". По его словам, "это было, напротив, предостережение от повторения событий, случившихся 100 лет назад, после которых были разгромлены тысячи храмов, а сотни тысяч людей были сосланы и расстреляны".

Борода в ответ указал, что основную массу тех, кто разрушал храмы, составляло местное население - "те же рабочие и крестьяне, а не мифические "выскочившие из-за черты оседлости с наганами".