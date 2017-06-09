Вице-спикер Госдумы обвинил Навального в обмане избирателей

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Телеканал "Дождь"
пятница, 9 июня 2017 г. 09:58
Вице-спикер Госдумы РФ Сергей Неверов заявил, что политик Алексей Навальный обманывает избирателей, потому что не имеет права участвовать в выборах президента 2018 года из-за своей судимости. Об этом он сказал в интервью «Независимой газете».
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«Навальный — в первую очередь, человек, который сегодня имеет две уголовные судимости, и они не за то, что он критикует власть. Второе: если ты сегодня осужден и не имеешь права идти на выборы, зачем ты обманываешь людей, что пойдешь избираться и вытягиваешь с них деньги?», — сказал Неверов.

Неверов напомнил об итогах выборов, «к которым у оппозиции не было претензий». Он привел в пример региональные выборы в Костроме, а также выбора мэра в Москве, где Навальный занял второе место, набрав 27,24 % голосов избирателей.

«А теперь каждый его видеоролик заканчивается призывом дать денег. Люди очень многие этому доверяют и отправляют свои деньги. Ты создаешь штабы, собираешь людей, обещаешь им зарплату по 30–40 тыс., а при этом у тебя нет ничего. Все выстроено на обмане», — добавил вице-спикер Госдумы.

В декабре прошлого года Навальный объявил о своем намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году. Об этом он сообщил в видеообращении, которое было опубликовано в его блоге.

В интервью, которое вышло в апреле на Youtube-канале «вДудь», Навальный рассказал, что на предвыборную кампанию ему необходимо собрать около миллиарда рублей. На тот момент политику удалось собрать около 30 миллионов рублей.

В феврале 2017 года Навального повторно признали виновными в хищении средств «Кировлеса». Его приговорили к пяти годам условно и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Телеканал "Дождь"
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