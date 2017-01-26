Вице-спикер Думы объяснил свои слова главе Федерации еврейских общин России

Телеканал "Дождь"
четверг, 26 января 2017 г. 12:00
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой объяснил главе Федерации еврейских общин России Александру Бороде свои высказывания о протестах вокруг передачи Исаакиевского собора РПЦ, сообщает «Интерфакс».
© Facebook nuotr.

По словам Толстого, он не имел в виду никакой национальности, когда говорил о разрушающих религиозные святыни людях.

Как рассказал агентству очевидец события, «Петр Толстой и Александр Борода пожали друг другу руки в знак примирения». Это произошло в Госдуме, где в четверг проходят парламентские чтения с участием патриарха Кирилла.

Речь идет о высказывании Петра Толстого во время пресс-конференции в Москве в понедельник, 23 января. Во время нее он рассказал об «удивительном парадоксе» вокруг протестов против передачи Исаакиевского собора в Петербурге в пользование РПЦ.

«Не могу не заметить удивительный парадокс: люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив там… из-за черты оседлости с наганом в семнадцатом году, сегодня их внуки и правнуки, работая в разных других очень уважаемых местах – на радиостанциях, в законодательных собраниях, — продолжают дело своих дедушек и прадедушек», — заявил депутат. В «черте оседлости» с 1791 по 1917 годы проживали евреи — по указу императрицы Екатерины II им запрещалось проживать за пределами специально отведенных зон.

После этого глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин заявил, что в словах Толстого видит открытый антисемитизм. Впоследствии сам Толстой пояснил свои слова, сообщив, что «только люди с больным воображением и не знающие истории своей страны могут усмотреть в моих словах „признаки антисемитизма“».

Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер, выступая в эфире Дождя, выступил за наказание Петра Толстого. Каннер добавил, что возглавляемая им организация консультируется с юристами.

Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов заявил, что высказывания Толстого о протестах вокруг передачи Исаакиевского собора РПЦ повторяют «излюбленный тезис антисемитов». В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин не увидел антисемитизма в словах Толстого.

Телеканал "Дождь"
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Вице-спикер Думы объяснил свои слова главе Федерации еврейских общин России

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