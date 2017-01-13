Вице-премьер Шувалов предложил бизнесу готовиться к отмене контрсанкций

Первый вице-премьер России заявил, что ориентируется на 31 декабря 2017 года как дату возможной отмены российских контрсанкций. Он предупредил, что власти не намерены вводить после этого другие протекционистские меры.

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов анонсировал возможную отмену российских контрсанкций в 2018 году. Об этом он заявил в пятницу, 13 января, во время выступления на Гайдаровском форуме в Москве. Шувалов подчеркнул, что все зависит от политической повестки: новой американской администрации, ее взаимодействия с Евросоюзом и отношений России с Западом.

"Но я в своей работе должен думать об этом периоде - до 31 декабря 2017 года, и все игроки на рынке должны к этому также готовиться", - цитирует вице-премьера агентство ТАСС.

Шувалов предупредил предпринимателей, что после отмены контрсанкций не стоит ждать от властей протекционистских мер.

"То, что появился определенный период времени, когда при недостатке продуктов от традиционных поставщиков наши поставщики смогли занять свою нишу при слабом рубле, при вот этих административных ограничениях, могли подняться, поднялись и дошли до полки, вот в это время, наверное, (стоит. - Ред.) открывать рынок для того, чтобы приходили иностранные поставщики", - цитирует вице-премьера "Интерфакс".

В противном случае он опасается потери конкурентоспособности российских производителей.

Продовольственное эмбарго было введено в августе 2014 года и стало ответом на санкции стран ЕС и США. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. Контрсанкции действуют до конца 2017 года.