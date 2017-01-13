Вице-премьер Шувалов предложил бизнесу готовиться к отмене контрсанкций

 (1)
Deutsche Welle
пятница, 13 января 2017 г. 16:55
Первый вице-премьер России заявил, что ориентируется на 31 декабря 2017 года как дату возможной отмены российских контрсанкций. Он предупредил, что власти не намерены вводить после этого другие протекционистские меры.
© RIA/Scanpix

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов анонсировал возможную отмену российских контрсанкций в 2018 году. Об этом он заявил в пятницу, 13 января, во время выступления на Гайдаровском форуме в Москве. Шувалов подчеркнул, что все зависит от политической повестки: новой американской администрации, ее взаимодействия с Евросоюзом и отношений России с Западом.

"Но я в своей работе должен думать об этом периоде - до 31 декабря 2017 года, и все игроки на рынке должны к этому также готовиться", - цитирует вице-премьера агентство ТАСС.

Шувалов предупредил предпринимателей, что после отмены контрсанкций не стоит ждать от властей протекционистских мер.

"То, что появился определенный период времени, когда при недостатке продуктов от традиционных поставщиков наши поставщики смогли занять свою нишу при слабом рубле, при вот этих административных ограничениях, могли подняться, поднялись и дошли до полки, вот в это время, наверное, (стоит. - Ред.) открывать рынок для того, чтобы приходили иностранные поставщики", - цитирует вице-премьера "Интерфакс".

В противном случае он опасается потери конкурентоспособности российских производителей.

Продовольственное эмбарго было введено в августе 2014 года и стало ответом на санкции стран ЕС и США. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. Контрсанкции действуют до конца 2017 года.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Вице-премьер Шувалов предложил бизнесу готовиться к отмене контрсанкций (1)

Вице-премьер Шувалов предложил бизнесу готовиться к отмене контрсанкций
Первый вице-премьер России заявил, что ориентируется на 31 декабря 2017 года как дату возможной отмены российских контрсанкций. Он предупредил, что власти не намерены вводить после этого другие протекционистские меры.

Петербургские музейщики выступили в защиту Исаакиевского собора (3)

Петербургские музейщики выступили в защиту Исаакиевского собора
Петербургские музейщики выступили с резкой критикой решения о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви.

Доктор Лиза опознана среди жертв катастрофы Ту-154 (23)

Доктор Лиза опознана среди жертв катастрофы Ту-154
Останки Елизаветы Глинки опознаны среди жертв катастрофы Ту-154, который в конце декабря упал в Черное море вскоре после взлета из аэропорта Адлер. Доктора Лизу похоронят 16 января на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщает сайт президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Кремль назвал деструкцией запрет на вещание "Дождя" на Украине (22)

Кремль назвал деструкцией запрет на вещание Дождя на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле знают о запрете вещания Дождя на Украине, передает корреспондент "Дождя".

В России создали сервис для организации похорон UMER (10)

В России создали сервис для организации похорон UMER
Глава сервиса «Яндекс.Погода» Дмитрий Геранин сообщил в фейсбуке, что готовится выпустить мобильное приложение для организации похорон UMER
Facebook друзья
Rambler's Top100