Вице-премьер РФ: россиянам платят слишком мало

Вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что оплата труда работающих людей в стране занижена и не соответствует их квалификации.

"Сегодня основным препятствием роста производительности труда является резкое сокращение инвестиций в российскую экономику и отсутствие стимулов у предпринимателей вкладывать в техническое перевооружение", - сказала Голодец в ходе инвестиционного форума в Сочи.

По ее мнению, "к этому стимулирует, к этому подталкивает абсолютно дешевая, заниженная стоимость рабочей силы, которая не соответствует сегодняшнему уровню квалификации наших работников".

Вице-премьер также напомнила, что зарплату на уровне минимального размера оплаты труда сегодня в России получают 4,9 миллиона человек. "Минимальный уровень оплаты труда в России ниже прожиточного минимума", - отметила Голодец.

Минимальный размер оплаты труда в России сейчас составляет 7800 рублей, а прожиточный минимум - около 11 тысяч рублей.

Голодец уже привлекала внимание к этой проблеме, в частности, в январе этого года, на Гайдаровском форуме.

Президент России Владимир Путин еще в апреле 2012 года говорил, что МРОТ "в ближайшие несколько лет" должен сравняться с уровнем прожиточного минимума.