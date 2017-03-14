Вице-премьер Голодец рассказала об уникальных чертах бедности в России

По словам вице-премьера, в России около 5 млн человек работают, но при этом получают настолько маленькую зарплату, что остаются за чертой бедности

Говорить о повышении производительности труда можно будет только после того, как работающие в России люди перестанут получать зарплаты меньше прожиточного минимума, уверена вице-премьер Ольга Голодец. Пока же таких людей в стране миллионы, что, по словам вице-премьера, привело к формированию уникальной ситуации, когда работающие люди остаются за чертой бедности.

«Та бедность, которая сегодня в стране есть и фиксируется, это бедность работающего населения. Это уникальное явление в социальной сфере — работающие бедные», — заявила Голодец на социальном форуме, проходящем в Москве во вторник в рамках Недели российского бизнеса.

По словам вице-премьера, зарплаты на уровне минимального размера оплаты труда (7,5 тыс. руб.) сейчас получают в России примерно 4 млн 910 тыс. человек. И это притом что прожиточный минимум для трудоспособного населения по итогам третьего квартала 2016 года определен в 10 тыс. 678 руб.

«У нас нет такой квалификации, которая достойна такой зарплаты — 7,5 тыс. руб. Даже если человек только закончил образовательную школу, то его труд должен оцениваться на несколько другом уровне», — пояснила Голодец, призвав «составить совместное мероприятие вместе с бизнесом», чтобы обратить внимание на предприятия, которые платят низкие зарплаты.

В начале февраля 2017 года министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин прогнозировал, что МРОТ в России может быть доведен до уровня прожиточного минимума в течение трех-пяти лет.

Согласно данным Росстата, в январе—сентябре 2016 года за чертой бедности проживали 20,3 млн россиян, или 13,9% населения страны. Однако Ольга Голодец в середине декабря 2016 года предупредила, что бедных в России гораздо больше.

«У нас сильно расходится оценка бедных статистическая и оценка по самоощущению людей. И если по статистической оценке идет рост бедности и составляет 15%, что уже очень плохо для нас, то самоощущение людей, оно гораздо хуже. Если мы говорим человеку: «ты не бедный», а он бедный, это очень тяжелая ситуация», — сказала тогда Голодец.

По подсчетам экспертов ВШЭ, в 2016 году трудности с покупкой продуктов или одежды испытывал 41% россиян (при этом у 11% жителей страны денег не хватает даже на продукты), но большинство из них собственное материальное положение плохим или очень плохим не считают. По мнению аналитиков, это говорит о «привыкании граждан к снижению потребительских стандартов».

В январе 2017 года Росстат впервые с октября 2014 года зафиксировал рост реальных располагаемых доходов россиян, однако главной причиной этого была названа выплата пенсионерам «отступных» за отказ от полноценной индексации пенсий в 2016 году в размере 5 тыс. руб.

В начале марта эксперты холдинга «Ромир» сообщили, что россияне ужесточают меры экономии и в феврале их реальные расходы оказались меньше (с поправкой на инфляцию), чем на протяжении предыдущих четырех лет.