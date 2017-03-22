Верховный суд России оставил в силе приговор Варваре Карауловой, бывшей студентке МГУ, пытавшейся сбежать в Сирию. Об этом из зала суда сообщает корреспондент Русской службы Би-би-си.

В конце декабря 2016 года Московский окружной военный суд приговорил Караулову, сменившую имя на Александру Иванову, к 4,5 годам колонии по статье о приготовлении к участию в деятельности террористической организации.

По версии обвинения, в 2015 году девушка, учившаяся тогда на философском факультете МГУ, в социальной сети познакомилась с вербовщиком группировки "Исламское государство".

В мае Караулова пропала, но вскоре была задержана в Турции при попытке перехода сирийской границы. Девушку вернули на родину. Но, как утверждало обвинение, она стала планировать повторный побег.

В октябре 2015 года Караулову задержали. На суде она заявила, что невиновна. Подсудимая признала, что была влюблена в вербовщика. В то же время она подчеркивала, что не была радикальной исламистской и не разделяла идеи, исповедуемые группировкой.