Верховный суд России оставил в силе приговор Варваре Карауловой

 (1)
bbcrussian.com
среда, 22 марта 2017 г. 12:36
Верховный суд России оставил в силе приговор Варваре Карауловой, бывшей студентке МГУ, пытавшейся сбежать в Сирию. Об этом из зала суда сообщает корреспондент Русской службы Би-би-си.
Varvara Karaulova
© AFP/Scanpix

В конце декабря 2016 года Московский окружной военный суд приговорил Караулову, сменившую имя на Александру Иванову, к 4,5 годам колонии по статье о приготовлении к участию в деятельности террористической организации.

По версии обвинения, в 2015 году девушка, учившаяся тогда на философском факультете МГУ, в социальной сети познакомилась с вербовщиком группировки "Исламское государство".

Статьи по теме:
Суд признал Варвару Караулову виновной в попытке примкнуть к ИГ  (14)
Варвара Караулова попросила прощения у родных и спецслужб  (3)

В мае Караулова пропала, но вскоре была задержана в Турции при попытке перехода сирийской границы. Девушку вернули на родину. Но, как утверждало обвинение, она стала планировать повторный побег.

В октябре 2015 года Караулову задержали. На суде она заявила, что невиновна. Подсудимая признала, что была влюблена в вербовщика. В то же время она подчеркивала, что не была радикальной исламистской и не разделяла идеи, исповедуемые группировкой.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Опрос: все больше россиян безразлично относятся к своей истории (4)

Опрос: все больше россиян безразлично относятся к своей истории
Все больше россиян безразлично относятся к российской истории, показал опрос "Левада-центра".

Директор "Левада-Центра": Путин будет переизбран — хотят люди этого или нет (9)

Vladimiras Putinas
"Три года назад Россия аннексировала Крым. Это — единственный козырь Путина, которым он воспользуется для своего переизбрания", — считает директор "Левада-Центра" Лев Гудков.

Верховный суд России оставил в силе приговор Варваре Карауловой (1)

Varvara Karaulova
Верховный суд России оставил в силе приговор Варваре Карауловой, бывшей студентке МГУ, пытавшейся сбежать в Сирию. Об этом из зала суда сообщает корреспондент Русской службы Би-би-си.

Депутат от КПРФ потребовал проверить информацию о резиденциях Медведева (3)

Dmitrijus Medvedevas Izraelyje
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин обратился в правоохранительные органы с требованием проверить информацию о возможной коррупционной деятельности премьер-министра Дмитрия Медведева.

Руководителя предприятия при ФСО задержали по делу о "резиденции Путина" (4)

Antrankiai
Генерального директора федерального госпредприятия "Атэкс" Андрея Каминова задержали днем 21 марта по подозрениям в хищении 5,5 млрд рублей при строительстве официальной резиденции российского президента Владимира Путина, сообщают "Фонтанка" и РБК со ссылкой на источники в ФСБ.
Facebook друзья
Rambler's Top100